Bei Saturn gibt es zum Black Friday eine lange Liste mit günstigen Tarifangeboten, die Smartphones wie das Apple iPhone 11 Pro, das Xiaomi Mi Note 10 Lite oder das Huawei P40 Pro beinhalten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf drei Tarifdeals, die neben dem Samsung Galaxy S20 Plus oder FE auch die Nintendo Switch Lite bieten. Wer lieber gleich zur Übersicht über alle Tarifangebote möchte, findet diese hier:

Die Nintendo Switch Lite könnt ihr bei Saturn gerade übrigens auch im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online für günstige 199,83 Euro bekommen. Hier kommt ihr zum Black-Friday-Angebot:

Samsung Galaxy S20 Plus, Switch Lite und 18 GB LTE

Der erste Tarifdeal beinhaltet das Samsung Galaxy S20 Plus, die Nintendo Switch Lite und einen Tarif mit 18 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate. Der monatliche Grundpreis beträgt 36,99 Euro. Die gesamten Vertragskosten für die zwei Jahre der Mindestlaufzeit inklusive des einmaligen Gerätepreises und der Anschlussgebühr liegen bei 956,75 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 Plus kostet einzeln bei Saturn gerade 749 Euro, für eine Nintendo Switch Lite bezahlt ihr rund 200 Euro (im Moment allerdings im Bundle mit Animal Crossing). Für einen vergleichbaren Tarif müsst ihr selbst bei günstigen Angeboten mit 15 Euro pro Monat, also 360 Euro in zwei Jahren, rechnen. Selbst wenn man Animal Crossing in die Rechnung einbezieht, spart ihr mit dem Tarifdeal also noch gute 300 Euro.

Samsung Galaxy S20 Plus, Switch Lite und 10 GB LTE

Der zweite Tarif bietet die gleichen Geräte, aber nur 10 GB LTE. Außerdem fehlt hier die SMS-Flat. Dafür zahlt man zwar 5 Euro weniger pro Monat, aber der einmalige Gerätepreis liegt 50 Euro höher, sodass man in zwei Jahren nur 70 Euro günstiger wegkommt. Ob sich das lohnt, hängt stark von eurer Handynutzung ab. Der Tarif steht auf derselben Seite wie das Angebot mit 18 GB. Um ihn auszuwählen, müsst ihr etwas nach unten scrollen.

Samsung Galaxy S20 FE, Switch Lite und 6GB LTE

Während die ersten beiden Tarife noch bis zum Cyber Monday am 30. November laufen, gibt es den dritten nur noch heute. Er beinhaltet das etwas günstigere Samsung Galaxy S20 FE (Einzelpreis bei Saturn: 609 Euro) und nur 6 GB LTE. Die SMS-Flatrate fehlt auch hier. Dafür ist der monatliche Grundpreis mit 26,99 Euro deutlich günstiger.

Die gesamten Vertragskosten für die ersten zwei Jahre belaufen sich auf 736,75 Euro und sind damit niedriger als der Wert der Geräte. Für einen vergleichbaren Tarif müsstet ihr etwa 9 Euro im Monat bezahlen, also 216 Euro in zwei Jahren, die ihr euch hier spart.

Weitere Black Friday Angebote

Saturn hat in seiner Black Friday Week noch zahlreiche weitere Angebote gestartet. Neben dem erwähnten Bundle mit der Switch Lite und Animal Crossing: New Horizons gibt es auch aktuelle 4K-TVs mit HDMI 2.1 wie den LG OLED BX und den Sony XH90 zu günstigen Preisen. Zur Übersicht über die Aktion kommt ihr hier:

Daneben haben natürlich noch viele weitere Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Ebay Aktionen zum Black Friday und zur Cyber Week gestartet. Hier haben wir euch die wichtigsten Infos und eine Liste mit den interessantesten Angeboten zusammengestellt:

