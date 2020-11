Saturn und Mediamarkt haben als Vorgeschmack auf den Black Friday ihre Black-November-Aktionen gestartet. Bis zum 22. November findet ihr dort Sonderangebote wie Fernseher, Laptops, Smartphones und zahlreiche Haushaltsgeräte. Zum Beispiel bekommt ihr den 4K-Fernseher Sony XH9005 mit 55 Zoll für sehr günstige 749,62 Euro. Auch einige Gaming-Deals sind dabei, die wir uns in diesem Artikel näher ansehen. Wer lieber gleich zu den Aktionen möchte, findet diese hier:

Black Deals bei MediaMarkt

Black November bei Saturn

Nintendo Switch Lite mit Super Mario 3D All-Stars

Die Nintendo Switch Lite könnt ihr gerade in verschiedenen Farben zusammen mit Super Mario 3D All-Stars für 229,08 Euro bekommen, sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt. Einzeln kostet Super Mario 3D All-Stars bei Saturn gerade 47,76 Euro, die Nintendo Switch liegt in der günstigsten Version bei 203,69 Euro.

Nintendo Switch Lite + Super Mario 3D All-Stars für 229,08€ bei Saturn

Super Mario 3D All-Stars enthält drei Mario-Klassiker in einer für die Nintendo Switch angepassten Form: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Die Spiele-Kollektion soll laut Nintendo sowohl in der physischen als auch in der digitalen Form nur bis März 2021 verfügbar sein.

Nintendo Switch Lite + Super Mario 3D All-Stars für 229,08€ bei MediaMarkt

FIFA 21 und weitere Spiele reduziert

Auch ein paar Spiele gibt es in der Black-November-Aktion bei Saturn günstiger. Zum Beispiel bekommt ihr das erst vor gut einem Monat erschienene FIFA 21 sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One für 39,96 Euro. Auf der Shopseite werden zwar 40,99 Euro angezeigt, aber im Warenkorb wird noch eine Anpassung an die aktuelle Mehrwertsteuer vorgenommen. Ähnlich verhält es sich auch bei den anderen Spielen. Hier eine Auswahl:

Für FIFA 21 und Marvel's Avengers könnt ihr ein Gratis-Upgrade auf die PS5- bzw. die Xbox-Series-Version erhalten. Die PS4-Version von Marvel's Avengers könnt ihr bei Amazon mit 37,19 Euro im Moment noch etwas günstiger bekommen als bei Saturn. Wie lange das so bleibt, ist offen. Preise für Spiele ändern sich bei Amazon erfahrungsgemäß sehr schnell. Sämtliche Spiele könnt ihr zudem zum gleichen Preis wie bei Saturn auch in den Black Deals bei MediaMarkt finden.

