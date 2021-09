Chromebooks gibt es schon eine Weile, so richtig durchgestartet sind sie aber erst in den letzten Jahren. Saturn hat jetzt eine Chromebook-Aktion gestartet, um euch die Vorteile der speziellen Laptops näherzubringen und euch einen Einblick in das reiche Sortiment an Geräten von Herstellern wie Lenovo, Acer, Asus oder HP zu verschaffen. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der besten Angebote und interessantesten Chromebooks bei Saturn vor und erklären zudem, was Chromebooks überhaupt zu etwas Besonderem macht. Zur Übersicht über die Aktion mit der vollständigen Chromebook-Auswahl kommt ihr hier:

Chromebooks von Lenovo, Acer, Asus und HP bei Saturn

Was ist das Besondere an Chromebooks?

Chromebooks sind nicht einfach nur Laptops wie alle anderen. Sie weisen ein paar vorteilhafte Besonderheiten auf, die wir euch hier kurz zusammengefasst haben:

Einfach und schnell: Chromebooks laufen, wie der Name schon sagt, mit dem Chrome-Betriebssystem von Google. Sie sollen den Komfort eines Smartphones oder Tablets mit der Funktionalität eines normalen Laptops verbinden. Dabei geht es nicht nur um eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, sondern auch um die Geschwindigkeit: Chromebooks sind innerhalb von Sekunden nach dem Aufklappen einsatzbereit, anders als mancher Windows-Laptop.

Viele Apps und lange Akkulaufzeit: Mit Chromebooks habt ihr über den Google Play Store Zugriff auf eine riesige Auswahl an Apps. Zudem haben alle Chromebooks eine Akkulaufzeit von wenigstens 8 Stunden, also genug für einen ganzen Arbeitstag. Auch das können längst nicht alle Laptops von sich behaupten.

Schlank und flexibel: Chromebooks sind häufig vergleichsweise schlank und leicht gebaut, um optimal für die Verwendung unterwegs geeignet zu sein. Nicht alle, aber viele Chromebooks verfügen darüber hinaus über eine flexible Form und lassen sich so umklappen, dass sie wie ein Tablet verwendet werden können.

Sicher: Chromebooks installieren Updates automatisch und sorgen für einen stets aktuellen Virenschutz. Falls doch mal Schadsoftware auf eurer Festplatte gefunden wird, wird sofort ein sicheres Backup geladen. Darüber hinaus könnt ihr eure Daten automatisch in der Cloud speichern lassen, sodass sie sicher sind, ganz egal, was ihr mit eurem Chromebook anstellt.

Highlights der Chromebook-Aktion

Flexibel: Acer Chromebook Spin 514

Wie ihr schon am Namen ablesen könnt, handelt es sich beim Acer Chromebook Spin 514 um ein flexibles Chromebook, das man umklappen kann, um es ähnlich wie ein Tablet zu verwenden. Es bietet 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Der 14 Zoll große Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Beim Prozessor handelt es sich um den AMD Athlon Silver 3050C mit einer maximalen Taktfrequenz von 3,2 GHz. Bei Saturn bekommt ihr das Acer Chromebook Spin 514 gerade für 399,99 Euro (UVP: 479 Euro).

Acer Chromebook Spin 514 für 399,99€ (UVP: 479€) bei Saturn

Günstig: Lenovo S345 Chromebook

Mit einem Preis von 245,99 Euro (UVP: 279 Euro) gehört das Lenovo S345 zu den günstigeren Chromebooks. Trotzdem bietet es wie das Acer Spin 514 4 GB RAM, 64 GB Speicher und ein 14 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung. Der Prozessor ist mit einer maximalen Taktfrequenz von 2,7 GHz allerdings etwas schwächer, dafür ist eine Radeon R5 Grafikkarte mit an Bord. Das Lenovo S345 ist ein eher traditioneller Laptop, der sich nicht in ein Tablet verwandeln lässt, ist aber mit 1,48 kg für diese Größe immerhin eher leicht.

Lenovo S345 Chromebook für 245,99€ (UVP: 279€) bei Saturn

Leistungsstark: HP Chromebook 14b-na0350ng

Falls ihr nach etwas mit deutlich mehr Leistung sucht, das aber trotzdem nicht allzu teuer ist, werdet ihr beim HP Chromebook 14b-na0350ng fündig. Hier bekommt ihr den Prozessor AMD Ryzen 5 3500C mit bis zu 3,7 GHz und eine AMD Radeon Grafikkarte. Außerdem sind 8 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 128 GB verbaut. Lautsprecher von Bang & Olufsen sorgen für vergleichsweise guten Sound. Das Full-HD-Display ist 14 Zoll groß. In diesem Fall gibt es bei Saturn übrigens 70 Euro Direktabzug, sodass ihr nur noch 529 Euro statt 599 Euro zahlt.

HP Chromebook 14b-na0350ng statt 599€ für 529€ bei Saturn

Leicht: Lenovo IdeaPad Duet

Das Lenovo IdeaPad Duet ist genau das Richtige, wenn ihr nach einem besonders leichten und handlichen Chromebook sucht. Bei einer Displaygröße von 10,1 Zoll hat es ein Gewicht von lediglich 450 Gramm. Die Tastatur ist abnehmbar, sodass ihr das Chromebook jederzeit ganz einfach in ein Tablet verwandeln könnt. Die Auflösung des Display liegt auch hier bei 1.920 x 1.080 Pixeln und ihr bekommt 4 GB RAM sowie 64 GB Speicher.

Lenovo IdeaPad Duet für 319,99€ bei Saturn