Bei Saturn läuft ab heute bis zum 14. Juni die Gaming-Woche mit zahlreichen Angeboten für PS4 und Xbox One. Darunter befinden sich neben Spielen auch Bundles mit der Xbox One X, der PS4 Pro und der Xbox One S All Digital. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick. Wer lieber gleich zur Aktion möchte, findet diese hier:

Gaming-Woche bei Saturn

Spiele-Deals

Unter den Angeboten finden sich neben einigen Xbox-One-Titel vor allem eine Menge Spiele für PS4. Die Preise sind recht gut, allerdings waren viele der Spiele bis gestern aufgrund der Days of Play bereits genauso günstig zu haben. Saturn hat in diesem Bereich also die alte Aktion fließend in eine neue übergehen lassen. Hier ein paar Highlights:

Konsolenbundles

Die PlayStation 4 Pro gibt es während der Gaming Woche zusammen mit Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Remastered und Marvel's Spider-Man für 375,99 Euro. Angesichts der Tatsache, dass die Preise für PS4-Konsolen in den letzten Monaten gestiegen sind, ist das ein guter Deal. Laut Idealo bekommt man die PS4 Pro einzeln aktuell nirgendwo günstiger als für 368,17 Euro inklusive Versand. Bei Saturn ist die Lieferung kostenlos.

PS4 Pro + Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Remastered, Marvel's Spider-Man für 375,99€

Die Xbox One X gibt es zusammen mit Jedi: Fallen Order für 289,99 Euro statt 399,99 Euro. Saturn ist für dieses Bundle laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter. Auch in diesem Fall wird versandkostenfrei geliefert.

Xbox One X + Star Wars Jedi: Fallen Order statt 399,99€ für 289,99€

Wer es besonders günstig haben will, kann sich auch für die Xbox One S All Digital entscheiden. Die Konsole ohne optisches Laufwerk gibt es inklusive Sea of Thieves, Minecraft und Fortnite für 129,99 Euro statt 219,99 Euro.

Xbox One S All Digital + drei Spiele statt 219,99€ für 129,99€

Weitere Angebote der Gaming-Woche

Die meisten anderen Angebote der Gaming-Woche bei Saturn richten sich an PC-Spieler. Unter anderem gibt es Gaming-Laptops, Desktop-PCs und Monitore günstiger. Auch für Konsolenspieler interessant ist die Gaming-Festplatte WD Black, die in verschiedenen Varianten reduziert ist. Die SSD WD Black P50 bekommt ihr in Größen von 500 GB bis 2 TB, die HDDs bieten zwischen 2 TB und 8 TB Speicherplatz.

Zur Übersicht: Gaming-Woche bei Saturn