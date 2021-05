Bei Saturn gibt es gerade ein günstiges Tarifangebot mit dem Apple iPhone 11 64 GB: Für einen einmaligen Gerätepreis von 33 Euro und einen monatlichen Grundpreis von 34,99 Euro bekommt ihr das Smartphone im Vertrag mit Telefon- und SMS-Flatrate sowie 60 GB LTE im Netz von O 2 . Hier kommt ihr zum Deal:

Tarifangebot: Apple iPhone 11 mit 60 GB LTE, Telefon & SMS-Flat bei Saturn

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 34,99 Euro zahlt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 839,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 33 Euro sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifdeals liegen somit bei 912,75 Euro. Ab dem 25. Monat steigt der monatliche Grundpreis übrigens auf 39,99 Euro. Bei solchen Angeboten ist es aber ohnehin stets das Klügste, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit den Tarif zu wechseln.

Ersparnis: Das günstigste Angebot für einen vergleichbaren Tarif mit 60 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate, das wir finden konnten, liegt bei 29,99 Euro im Monat plus 39,99 Euro Anschlussgebühr. Hier liegen die Kosten für die ersten zwei Jahre also bei 759,75 Euro. Das iPhone 11 mit 64 GB kostet bei Saturn gerade 649 Euro. Am günstigsten bekommt ihr es laut Vergleichsportalen derzeit aber bei Ebay, wo es dank eines Gutscheincodes nur noch 579 Euro kostet. Die Gesamtkosten beim Einzelkauf liegen also bei 1.338,75 Euro. Demnach spart ihr mit dem Tarifangebot 426 Euro.

Was bietet das Apple iPhone 11?

Das Apple iPhone 11 zeichnet sich unter anderem durch seinen leistungsfähigen Octa-Core-Prozessor A13 Bionic aus. Das LCD-Display hingegen hinkt mit einer Auflösung von 1.792 x 828 Pixeln bei einer Größe von 6,1 Zoll aktuellen Standards dieser Preisklasse etwas hinterher. Dafür wird es immerhin recht hell und ist daher auch bei Sonnenlicht noch lesbar. Die Kamera erlaubt das Aufnehmen von 4K-Videos mit bis zu 60 fps.