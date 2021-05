Bei Saturn bekommt ihr das Samsung Galaxy S21 gerade günstig im O 2 -Tarifangebot mit SMS- und Telefonflat sowie wahlweise 60 oder 120 GB LTE. Der einmalige Gerätepreis liegt bei nur einem Euro, der monatliche Grundpreis je nach Option bei 34,99 Euro oder 39,99 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Saturn Tarifangebot: Samsung Galaxy S21 + O2-Vertrag mit bis zu 120 GB

Wie viel spart man mit den Tarifdeals?

Gesamtkosten: Beim Vertrag mit 60 GB LTE zahlt ihr 34,99 Euro im Monat beziehungsweise 839,76 Euro in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit. Beim Vertrag mit 120 GB LTE sind es 39,99 Euro monatlich und 959,76 Euro in zwei Jahren. In beiden Fällen kommen noch die Anschlussgebühr von 39,99 Euro, Versandkosten von 3,95 Euro und der einmalige Gerätepreis von einem Euro hinzu. Insgesamt ergibt das 1.004,70 Euro für die teurere und 884,70 Euro für die günstigere Variante.

Ersparnis bei 60 GB LTE: Beim Vertrag mit 60 GB LTE bekommt ihr das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB, das einzeln bei Saturn momentan 699 Euro kostet. Einen vergleichbaren Vertrag mit 60 GB LTE kann man einzeln ab 29,99 Euro finden, also 719,76 in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht eingerechnet. Zusammen macht das 1,418,76 Euro. Mit dem Tarifangebot spart man demnach über 500 Euro.

Ersparnis bei 120 GB LTE: Beim Vertrag mit 120 GB LTE gibt es das Samsung Galaxy S21 mit 256 GB. Dieses kostet einzeln bei Saturn derzeit 759 Euro. Denselben Vertrag (O 2 Free L Boost) kann man einzeln für 35,99 Euro im Monat bekommen, also 863,76 Euro in zwei Jahren. Zusammen macht das 1.622,76 Euro. In diesem Fall spart ihr mit dem Tarifangebot also sogar mehr als 600 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Der Fortschritt des Samsung Galaxy S21 gegenüber dem Vorgänger liegt in der Unterstützung der 5G-Technilogie sowie in seinem deutlich leistungsfähigeren und effizienteren Prozessor. Ansonsten ist es dem Galaxy S20 sehr ähnlich. Es bietet 8 GB Arbeitsspeicher und ein hochwertiges AMOLED-Display mit 120 Hz. Die Auflösung ist allerdings etwas geringer als beim S20.