Bei Saturn bekommt ihr als Teil der großen Wiedereröffnungsaktion gerade 15 Prozent Rabatt auf 4K-Fernseher von LG. Das führt in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen, zum Beispiel beim LG UP75009, den ihr in der kleinsten Version mit 43 Zoll schon für 284,75 Euro bekommt. Saturn wäre laut Vergleichsplattformen selbst ohne den zusätzlichen Rabatt mit dem Preis von 335 Euro der derzeit günstigste Anbieter. Das Modell gibt es nämlich gerade durch die Saturn Weekend Deals ohnehin schon im Sonderangebot. Ihr spart also gleich zweimal.

LG 43UP75009 (4K, 43 Zoll) statt 335€ für 284,75€ bei Saturn

Auch bei den Varianten in 55 und 65 Zoll ist Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Händler. Für 55 Zoll bezahlt ihr statt 469 Euro nur noch 398,65 Euro. Die 65-Zoll Version kostet noch 594,15 Euro statt 699 Euro. Der Versand ist unabhängig von der Größe kostenlos. Die Aktion läuft noch bis 8 Uhr am Montagmorgen.

Was bietet der LG UP75009?

Der LG UP75009 ist LGs Low-Budget-Modell aus 2021. Trotz des geringen Preises bietet er solide Qualität, auch wenn der Kontrast aufgrund des IPS-Panels etwas niedrig ist. Dafür ist die Blickwinkelabhängigkeit nicht so groß wie bei vielen 4K-TVs mit VA-Panel. Außerdem verfügt der LG UP75009 über dasselbe zuverlässige und mit gutem App-Support ausgestattete Betriebssystem wie die teureren Modelle von LG.

Als Gaming-Fernseher ist der LG UP75009 durch seinen niedrigen Input Lag von circa 10 ms bei 60 Hz gut geeignet. Auf ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 müsst ihr zu diesem Preis allerdings verzichten.

Weitere Angebote in der Saturn-Wiedereröffnungsaktion

In der großen Wiedereröffnungsaktion bei Saturn gibt es natürlich noch viele andere Sonderangebote. Neben weiteren 4K-Fernsehern wie dem hochwertigen LG OLED CX bekommt ihr beispielsweise Gaming-Zubehör wie Controller und Headsets günstiger. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Saturn: Zu den Angeboten der Wiedereröffnungs-Aktion