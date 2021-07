Im großen Wiedereröffnungs-Sale bei Saturn gibt es gerade 15 Prozent Rabatt auf 4K-Fernseher von LG. Das führt zum Teil zu sehr günstigen Preisen, vor allem bei OLED-TVs aus 2020 wie dem LG OLED CX, die in den letzten Monaten ohnehin schon deutlich im Preis gefallen sind. Den LG OLED CX3 bekommt ihr beispielsweise in der Größe 55 Zoll für 1.019,15 Euro statt 1.199 Euro. Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie. Nur MediaMarkt hatte den CX3 vor Kurzem schon einmal genauso günstig im Angebot.

LG OLED CX3 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.199€ für 1.019,15€ bei Saturn

Alternativ könnt ihr auch den LG OLED CX9 günstiger bekommen. Für 55 Zoll zahlt ihr hier statt 1.329 Euro noch 1.129,65 Euro. Auch in diesem Fall ist Saturn derzeit laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Der CX9 bietet im Gegensatz zum CX3 einen Twin Triple Tuner. Dadurch könnt ihr ein Programm aufnehmen und zugleich ein anderes ansehen. Falls euch das nicht wichtig ist, könnt ihr euch den Aufpreis sparen. Bei der Bildqualität und den Gaming-Features gibt es nämlich keine Unterschiede.

LG OLED CX9 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.329€ für 1.129,65€ bei Saturn

Der Rabatt wird erst im Warenkorb einberechnet, auf den Produktseiten seht ihr noch den normalen Preis. Der Versand ist zumindest bei den genannten Modellen kostenlos. Die Aktion läuft nur noch bis 8 Uhr am Montagmorgen.

Wie gut ist der LG OLED CX?

Bild: Der LG OLED CX bietet eine hervorragende Bildqualität, was nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt. Bei dieser wird die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert oder ganz abgeschaltet, was für perfektes Schwarz und unendlichen hohen Kontrast sorgt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED BX bietet der CX die deutlich höhere Spitzenhelligkeit sowie den besseren Bildprozessor.

Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED CX dank eines Input Lags von 7 ms bei 120 Hz und 14 ms bei 60 Hz sehr gut geeignet. Außerdem bietet er vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X das Spielen in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich ist. Ohne HDMI 2.1 bleibt man auf maximal 4K 60 fps beschränkt.

Nachfolger: Der LG OLED CX hat 2021 mit dem LG OLED C1 bereits einen Nachfolger bekommen. Der C1 schneidet bei der Bildqualität jedoch nicht besser ab als der CX. Bei den Gaming-Features gibt es hingegen kleine Verbesserungen: Der Input Lag ist mit 5,3 ms bei 120 Hz und circa 10 ms bei 60 Hz noch niedriger. Außerdem funktioniert VRR nun auch bei Framerates unter 40 fps. Dafür ist der LG OLED C1 deutlich teurer, mit dem aktuellen Rabatt kostet er statt 1.759 Euro noch 1.495,15 Euro. Unserer Meinung nach sind die Verbesserungen den Aufpreis nicht wert. Falls ihr das anders seht, findet ihr den C1 hier:

LG OLED CX3 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.759€ für 1.495,15€ bei Saturn

Weitere Angebote der Saturn-Wiedereröffnungsaktion

Die Saturn-Aktion hat natürlich noch sehr viel mehr zu bieten als die genannten OLED-TVs. Neben vielen weiteren 4K-Fernseher gibt es beispielsweise Samsung-Smartphones und Gaming-Zubehör wie Controller und Headsets günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

