Bei Saturn und bei MediaMarkt bekommt ihr gerade die 400 GB große und gut für die Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus für nur 44 Euro im Angebot. Damit sind die beiden Händler laut Vergleichsplattformen momentan die günstigsten Anbieter. Selbst die langsamere normale SanDisk Ultra mit 400 GB ist nach Angaben von Idealo gerade nirgendwo für weniger als 49,99 Euro zu bekommen.

Das Angebot soll nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen. Obwohl auf der Produktseite Versandkosten von 2,99 Euro angezeigt werden, werden diese beim Kauf derzeit übrigens nicht berechnet. Dies könnt ihr in der Kostenaufstellung im Warenkorb sehen.

Wie gut ist die SanDisk Ultra Plus für die Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra Plus ist mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s etwas schneller als die normale SanDisk Ultra, die nur etwa 100 MB/s erreicht. Beide Karten sind jedoch sehr gut für den Einsatz in der Switch geeignet. Nintendos Hybridkonsole erfordert lediglich eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s. Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2021

Trotz der höheren Lesegeschwindigkeit gehört die SanDisk Ultra Plus genau wie die normale SanDisk Ultra übrigens nur der UHS Speed Class U1 an. Für die Aufnahme von 4K-Videos ist sie aufgrund ihrer zu geringen Schreibgeschwindigkeit nicht geeignet. Falls ihr auf der Suche nach einer Speicherkarte hierfür seid, solltet ihr euch eine U3-Karte wie die SanDisk Extreme holen.

