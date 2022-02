Noch bis 9 Uhr am Dienstagmorgen gibt es in der Super Bowl Aktion bei Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf zahlreiche Technik-Produkte. Neben 4K-Fernsehern, Laptops und Kameras gilt das auch für Gaming-Produkte, einschließlich der Nintendo Switch sowie Switch-Zubehör und -Spielen. In diesem Artikel geben wir euch einen Überblick über die besten Switch-Deals. Die Übersicht über alle Angebote der Aktion findet ihr hier:

Nintendo Switch-Konsolen

Wer noch keine Nintendo Switch hat, kann die Standard-Version in der Edition 2019 jetzt zum Toppreis von 247,90 Euro bekommen. Die Nintendo Switch Lite gibt es in verschiedenen Farben für 168,06 Euro statt 199,99 Euro. Etwas teurer ist nur die Dialga & Palkia Edition, die es für 176,46 Euro statt 209,99 Euro gibt. Ihr könnt auch für 184,87 Euro statt 219,99 Euro ein Bundle mit der Nintendo Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online bekommen, das aber leider nur noch in der Farbe Koralle verfügbar ist. Die Nintendo Switch OLED war schon lange vor der Rabattaktion ausverkauft.

Nintendo Switch Pro Controller & Joy-Con

Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr für 49,57 Euro. Damit ist Saturn laut Vergleichsplattformen momentan mit Abstand der günstigste Händler, der zweitgünstigste Preis liegt bei 58,99 Euro inklusive Versand. Auch die Joy-Con Controller gibt es günstiger. Die günstigsten Versionen (darunter die Standard-Version in Neon-Rot und Neon-Blau) bekommt ihr für 55,45 Euro statt 65,99 Euro.

Headsets

Es gibt auch Headsets im Angebot, die natürlich nicht nur mit Nintendo Switch, sondern auch mit PS4, PS5, PC und (sofern es sich um kabelgebundene Geräte handelt) Xbox Series und One kompatibel sind. Mit dabei ist zum Beispiel das beliebte HyperX Cloud II, das nicht nur gute Klangqualität, sondern auch ein gutes Mikrofon bietet.

First-Party-Spiele

Natürlich gibt es den Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auch bei Spielen. Bei Third-Party-Spielen sind knapp 16 Prozent Preisnachlass nicht sehr viel, aber bei preisstabilen First-Party-Titeln von Nintendo kann sich das Angebot lohnen. Hier eine Auswahl: