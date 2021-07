Im neuen Geschenke-Prospekt bei Saturn, der gestern Abend gestartet ist und noch bis zum 20. Juli läuft, gibt es jetzt beim Kauf vieler Produkte ein Geschenk dazu. Vor allem 4K-Fernseher sind stark vertreten. Eines der besten Angebote ist der 55 Zoll große Philips PUS7805. Mit einem Preis von 499 Euro ist Saturn laut Vergleichsplattformen im Moment ohnehin schon der günstigste Händler. Als Beigabe gibt es hier das aus einer Soundbar und einem Subwoofer bestehende Soundsystem Philips B7305 dazu, dessen Einzelpreis bei 179 Euro liegt.

Philips 55PUS7805 (4K, 55 Zoll, Ambilight) + Philips B7305 für 499€ bei Saturn

Zieht man den Wert des Soundsystems vom Gesamtpreis ab, landet man also bei 320 Euro. Nach Angaben von Idealo gab es den Philips PUS7805 mit 55 Zoll einzeln noch nie für weniger als 441,64 Euro. Sofern ihr beide Geräte gebrauchen könnt, handelt es sich also um ein hervorragendes Angebot, und zwar auch dann noch, wenn man die Versandkosten von 29,90 Euro einberechnet. Diese entfallen, falls ihr eure Bestellung selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholen könnt.

Was bietet der Philips PUS7805?

Bild & OS: Der Philips PUS7805 ist ein 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse aus 2020. Er bietet eine für den Preis recht gute, aber nicht überragende Bildqualität. Während bei teureren Modellen wie dem PUS8505 Android verwendet wird, kommt hier Philips hauseigenes Betriebssystem Saphi zum Einsatz, dessen App-Support etwas eingeschränkt ist. Die großen Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video sind natürlich dabei, aber bei spezielleren Wünschen braucht ihr möglicherweise ein externes Gerät wie den Amazon Fire TV Stick.

Ambilight: Ambilight ist das spektakulärste Feature des Philips PUS7805 und der beste Grund, diesem Modell den Vorzug vor der Konkurrenz anderer Hersteller zu geben. Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was den Bildschirm noch größer erscheinen lässt und zudem für passende Atmosphäre im Raum sorgt. Das wirkt vor allem bei Fernsehabenden im Dunkeln sehr eindrucksvoll.

Gaming: Fürs Gaming ist der Philips PUS7805 mit einem Input Lag von rund 20 ms recht gut geeignet, aktuelle Modelle von Herstellern wie LG, Samsung oder Sony schneiden aber noch etwas besser ab. Ein 120-Hz-Display oder HDMI 2.1 bekommt man zu diesem Preis aber nicht.

Was ist das Philips B7305 Soundsystem?

Leistung: Das Philips B7305 ist ein 2.1-Soundsystem bestehend aus einem Subwoofer und einer Soundbar mit zwei Kanälen. Es bietet eine stattliche Gesamtleistung von 300 Watt. Zum Vergleich: Die Gesamtleistung der integrierten Lautsprecher des Philips PUS7805 liegt bei 20 Watt, selbst sehr viel teurere 4K-Fernseher kommen in der Regel nur auf 30 bis 60 Watt.

Anschlüsse: Der Subwoofer wird kabellos mit der Soundbar verbunden. Der Anschluss an den Fernseher kann per HDMI oder optischem Kabel erfolgen. Zudem verfügt die Soundbar über Bluetooth. Leider gibt es nur ARC- und keinen eARC-Support. Somit wird Dolby Atmos nicht unterstützt.

