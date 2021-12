Saturn hat einen neuen Prospekt mit Last-Minute-Angeboten zu Weihnachten gestartet, die noch bis 20 Uhr am 24. Dezember laufen. Neben Laptops, Tablets, Smartphones und Gaming-Deals gibt es hier auch eine ganze Reihe an 4K-Fernseher günstiger. Hier findet ihr die Übersicht über sämtliche Angebote der Aktion:

Sony X90J und X92J mit HDMI 2.1 und 65 Zoll

Eines der Highlights ist der mit HDMI 2.1 ausgestattete Sony X90J, den ihr in 65 Zoll schon für 1.111 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen ist Saturn damit derzeit weit günstiger als andere Händler. Lediglich in der Weihnachtsaktion bei MediaMarkt gibt es die beiden Modelle genauso günstig. Alternativ könnt ihr auch 55 Zoll für 899 Euro bekommen. Der ebenfalls reduzierte Sony X92J ist technisch weitestgehend identisch mit dem X90J, unterscheidet sich aber durch seinen mittigen Standfuß.

Bild: Der Sony X90J bzw. X92J bietet eine sehr hohe Bildqualität, was unter anderem am sehr hohen Kontrast des VA-Displays und Full Array Local Dimming liegt. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Mit dem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast von OLED-TVs kann der Sony X90J trotzdem nicht ganz mithalten. Immerhin ist er gerade günstigen OLED-TVs wie dem LG OLED B19 aber bei der Spitzenhelligkeit deutlich überlegen, was der Eignung für helle Räume und der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Gaming: Fürs Gaming ist der Sony X90J mit einem Input Lag von gut 18 ms bei 60 Hz und circa 10 bis 11 ms bei 120 Hz gut geeignet. Er verfügt zudem über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich ist. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Sony XH90 macht der X90J dabei keine Probleme. VRR wird bislang allerdings noch nicht unterstützt und soll erst mit einem Update nachgeliefert werden. Dasselbe gilt übrigens auch für die PS5.

Weitere TV-Angebote im Saturn-Prospekt (Auswahl):

Gaming-Angebote im Saturn-Weihnachtsprospekt

Im Weihnachtsprospekt bei Saturn gibt es neben Fernsehern auch noch viele weitere Angebote aus den verschiedensten Kategorien. Im Gaming-Bereich könnt ihr zum Beispiel ein Bundle mit dem Sony Pulse 3D PS5-Headset und Battlefield 2042 bekommen. Auch Bundles mit der Nintendo Switch und der Switch Lite sind dabei, daneben gibt es einige Spiele günstiger. Die Übersicht über die Deals findest du hier: