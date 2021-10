Die Nintendo Switch OLED ist in aller Munde, aber abgesehen vom besseren Display unterscheidet sie sich technisch nicht weiter von der bisherigen Nintendo Switch. Letztere bietet die gleiche Leistung wie die OLED-Version. Entsprechend könnte das aktuelle Angebot im Saturn Prospekt für euch einen Blick wert sein, wenn ihr noch eine Nintendo Switch kaufen möchtet.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet die Nintendo Switch im Deal mit einem Spiel für nur 329 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für ein Bundle aus Konsole und Spiel. Besonders, da ihr beim Spiel die Auswahl aus fünf Top-Titeln habt. Alle fünf könnt ihr bedenkenlos zur Konsole dazu kaufen.

Spiele, die fürs Bundle gelten:

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Metroid Dread

Super Mario Party

Mario Kart 8 Deluxe

So funktioniert die Aktion: Besucht einfach die Aktionsseite und legt die Nintendo Switch eurer Wahl (Standardfarben stehen zur Auswahl) und eines der fünf aufgelisteten Spiele in den Warenkorb. Dort wird anschließend automatisch der Preis auf 329 Euro gesenkt.

Zwei Spiele sind aktuell besonders interessant: Metroid Dread ist der aktuellste Titel in der Auswahl und überzeugt im Test mit einer sehr guten Wertung von 85 Prozent. Entsprechend lautet das Fazit: "35 Jahre nach Beginn der 2D-Saga zeigt sich Samus in absoluter Bestform und hat uns über viele Stunden an die Switch gefesselt."

Neben Metroid ist auch das herausragende Animal Crossing: New Horizons (90er Wertung im Test) ein sehr guter Kandidat für das Aktionsbundle. Das Spiel erhält am 5. November ein riesiges, kostenloses Update und zudem erscheint am gleichen Tag ein interessanter DLC für die Lebenssimulation.