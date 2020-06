Es gibt einen neuen Prospekt von Saturn. Dieses Mal erwarten euch wieder einige Angebote rund um 4K-Fernseher. Des Weiteren ist die Xbox One S besonders günstig für alle, die sich jetzt noch die Konsole kaufen wollen. Natürlich findet zudem weiterhin die Days of Play von Sony statt, sodass ihr hier noch immer Schnäppchen für die PS4 schlagen könnt.



Die Angebote bei Saturn gelten bis zum 15. Juni und solange der Vorrat jeweils reicht.

Alle Angebote im Saturn Prospekt

Xbox One S All Digital mit 3 Spielen für 130 Euro

Das erwartet euch mit dem Angebot: Ihr erhaltet die All Digital Edition der Xbox One S für gerade einmal 129,99 Euro. Es handelt sich hierbei um die rein digitale Konsole der Xbox One-Familie. Sie besitzt also kein Laufwerk. Wer aber sowieso nur noch digital seine Spiele erwerben will oder nur den Xbox Game Pass nutzt, bekommt hier die Xbox One für kleines Geld.



Diese Spiele bzw. Packs sind enthalten:

Sea of Thieves

Minecraft

Fortnite mit legendärem Rogue Spider Knight Skin

Philips 65OLED804 4K TV zum aktuellen Bestpreis

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet den Philips 65OLED804 4K TV im Saturn Prospekt für nur 1.999 Euro und somit zum aktuell besten Preis. Damit ist Saturn nochmal rund 50 Euro günstiger als Amazon.



Das bietet der 4K TV: Der Philips überzeugt allen voran natürlich mit der besonderen Kombination aus Ambilight und OLED-Technologie. Diese beiden versprechen ein einzigartiges Fernsehererlebnis. Vorausgesetzt ihr mögt grundsätzlich die Hintergrundbeleuchtung von Ambilight. Dank OLED bekommt ihr ein ausgezeichnetes Bild mit herausragendem Schwarzwert.



Des Weiteren bietet euch der 65 Zoll Fernseher diese Eigenschaften.

HDR10+

HLG

Dolby Vision

Perfect Natural Reality

Android TV mit Android 9

