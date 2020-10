Saturn hat unter dem Namen "Wir feiern 30 Jahre deutsche Einheit" eine neue Aktion gestartet, in der es unter anderem Fernseher, Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras und Haushaltsgeräte im Angebot gibt. Die Deals gelten bis 20 Uhr am 11. Oktober. Wir stellen in diesem Artikel kurz ein paar der Highlights aus der riesigen Auswahl vor. Die Übersicht über die gesamte Aktion findet ihr hier:

Saturn-Aktion: Angebote zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit

TV-Angebote: "PS5-TV" Sony XH90 mit 75 Zoll reduziert

Unter den TV-Angeboten findet sich unter anderem der 75 Zoll große Sony XH90. Dieser wird auch als Sonys "PS5-TV" bezeichnet, weil das Modell und seine verschiedenen Varianten Sonys einzige 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 sind. HDMI 2.1 wird benötigt, um mit PS5 und Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps zu ermöglichen. Auch durch seinen niedrigen Input Lag von circa 15 ms bei 60 Hz und knapp über 7 ms bei 120 Hz ist der Sony XH90 gut für Spieler geeignet.

Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Power der neuen Konsolen

Der Preis für die 75-Zoll-Version wurde von einer UVP von 2.099 Euro auf 1.849,20 Euro reduziert. Das wäre noch kein tolles Angebot, gäbe es nicht noch 150 Euro Direktabzug, die erst im Warenkorb einberechnet werden. Somit sinkt der Preis auf 1.699,20 Euro. Als Bonus bekommt ihr noch 50 Euro Guthaben für den PlayStation Store, sofern ihr euch unter sony.de/angebote registriert.

Sony KD-75XH9005 (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 1.699,20€ (+ 50€ PS-Store-Guthaben)

Hinweis: HDMI 2.1 wird beim Sony XH90 erst durch ein künftiges Firmware-Update freigeschaltet. Wir gehen davon aus, dass das Feature bereit ist, sobald die PS5 erscheint. Schließlich bewirbt Sony den Fernseher schon jetzt mit "Bereit für PlayStation 5".

Smartphones: Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Bei den Smartphones gehört das Xiaomi Redmi Note 8 Pro zu den Highlights. Es bietet 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher, ein 6,53 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln und eine Rückkamerauflösung von 64 Megapixeln. Mit einem Preis von 179,36 Euro ist Saturn laut Vergleichsportalen momentan der günstigste Anbieter.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 GB) für 179,36€ (UVP: 279,90€)

Tablets: Samsung Galaxy Tab S6

Bei den Tablets gibt es unter anderem das Samsung Galaxy Tab S6 mit 64 GB Speicher günstig im Angebot. Es besitzt einen 10,4 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln, 4 GB Arbeitsspeicher und einen Octa-Core-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 2,3 GHz. Der Eingabestift S Pen ist im Lieferumfang enthalten.

Samsung Galaxy Tab S6 (64 GB) für 319,73€ (UVP: 369,45€)