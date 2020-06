Bei Saturn gibt es das PSVR Mega Pack 2 gerade für 229,99 Euro statt 319 Euro im Angebot. Das Bundle aus VR-Headset, Kamera und fünf Spielen war schon in den vergangenen Wochen anlässlich der der Days of Play bei mehreren Anbietern ähnlich günstig zu haben. Während es aber bei den anderen Händler inzwischen wieder über 300 Euro kostet oder schlicht ausverkauft ist, hat Saturn ein neues Angebot gestartet und ist derzeit laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter.

PSVR Mega Pack 2 statt 319 Euro für 229,99 Euro bei Saturn

Was bietet das PSVR Mega Pack 2?

Das Bundle enthält neben der PlayStation Camera und der zweiten Version des PlayStation VR Headsets die folgenden fünf Spiele:

VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7

Astro Bot Rescue Mission

Everybody's Golf VR

Vor allem Astro Bot Rescue Mission ist ein großartiges VR-Spiel, das die Möglichkeiten der Hardware kunstvoll ausnutzt, wie auch unser Test gezeigt hat. Insgesamt lohnt sich das Bundle schon deshalb, weil das PSVR-Headset momentan selbst ohne Spiele kaum günstiger zu bekommen ist.

Gaming-Woche bei Saturn

Bis zum 14. Juni läuft bei Saturn außerdem noch die Gaming-Woche. Auch hier finden sich einige schon aus den Days of Play bekannte Angebote wie Death Stranding für 29,99 Euro oder Jedi: Fallen Order für 24,99 Euro. Es gibt aber auch noch ein paar andere Deals wie beispielsweise das Bundle mit der Xbox One S All Digital und den Spielen Sea of Thieves, Minecraft und Fortnite für 129,99 Euro statt 219,99 Euro.

Xbox One S All Digital + Sea of Thieves, Minecraft, Fortnite statt 219,99€ für 129,99€

Neben Spielen und Konsolen gibt es zudem externe Gaming-Festplatten sowie eine Menge Angebote für PC-Spieler, vom Desktop-PC über den Gaming-Laptop bis zum Monitor. Die Übersicht findet ihr hier:

Das PlayStation VR Mega Pack 2 ist übrigens nicht Teil der Gaming-Woche bei Saturn. Der Händler macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange dieses Angebot noch gültig ist.