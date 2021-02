Gerüchten zufolge wird es in diesem Jahr bei Saturn wieder eine große Rabattaktion zum Super Bowl geben. Angeblich soll der Händler seinen Kunden die Mehrwertsteuer von 19 Prozent schenken, was einen Rabatt von 15,966 Prozent bedeuten würde. Die bisherigen Informationen enthalten keine Hinweise auf Einschränkungen. Es wäre also zumindest möglich, dass der Rabatt für das gesamte Sortiment von Saturn gilt. Genau werden wir das aber wohl erst in den nächsten Tagen wissen.

Der Super Bowl LV findet in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und wird zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs ausgetragen. Spielbeginn ist 00:30 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Demnach könnte die Aktion am Sonntag oder auch erst am Montag starten.

Läuft diesmal wohl länger

In den vergangenen Jahren liefen die Super-Bowl-Aktionen meist nur kurzzeitig während oder nach dem Spiel, also mitten in der Nacht nach mitteleuropäischer Zeit. Das soll diesmal anders sein. Die Aktion soll deutlich länger laufen und auch tagsüber verfügbar sein. Ob sie schon früh am Sonntag startet oder auch am Montag noch läuft, können wir aktuell noch nicht sagen. Natürlich werden wir euch auf dem Laufenden halten, wobei es aber auch nicht schaden kann, selbst ein Auge auf den Online-Shop von Saturn zu haben:

Was lohnt sich am meisten?

Angenommen, es gäbe tatsächlich in allen Bereichen einen Rabatt von 15,966 Prozent, würde es sich natürlich besonders lohnen, ein Auge auf teure Produkte zu werfen, die es selten deutlich günstiger gibt. Das trifft sowohl auf einige Smartphones und 4K-Fernseher als auch auf Spielekonsolen zu.

Die Nintendo Switch kostet bei Saturn derzeit beispielsweise 329,99 Euro. Mit Rabatt wären es nur noch 277,30 Euro. Die Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online gibt es aktuell für 237 Euro. Der Rabatt würde den Preis auf günstige 199,16 Euro senken.

