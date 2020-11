Bei Saturn könnt ihr das Samsung Galaxy S20 FE gerade günstig im Tarifdeal bekommen. Das Smartphone gibt es zusammen mit der Samsung Galaxy Watch 3 41 mm LTE und einem O 2 -Tarif mit 20 GB LTE sowie SMS- und Allnet-Flatrate. Die Kosten liegen bei 29,99 Euro monatliche Grundgebühr plus 49 Euro einmaliger Gerätepreis. Hier geht's zum Angebot:

Angebot: Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy Watch 3 & 20 GB LTE für 29,99€/Monat

Bei dem Tarifdeal handelt es sich um ein Black-November-Angebot von Saturn, das nur bis zum Cyber Monday am 30. November gültig ist, sofern es nicht schon früher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Bei einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro zahlt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 719,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Damit belaufen sich die Gesamtkosten des Vertragsangebots auf 808,75 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 FE kostet bei Saturn einzeln derzeit 609 Euro. Der Preis der Samsung Galaxy Watch 3 41 mm in der LTE-Version liegt bei 451 Euro. Mit zusammengerechnet 1.060 Euro liegt der Wert der Geräte allein also schon deutlich über den Vertragskosten. Für vergleichbare Verträge mit 20 GB LTE, SMS- und Allnet-Flat müsst ihr selbst bei guten Angeboten mit circa 18 Euro im Monat rechen, also 432 Euro in zwei Jahren. Demnach spart ihr mit dem Vertragsangebot über 680 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Beim Samsung Galaxy S20 FE handelt es sich um eine etwas günstigere Version des normalen Galaxy S20, die über eine geringere Displayauflösung (2.400 x 1.800 statt 3.200 x 1.440 Pixeln) sowie über etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) verfügt. Davon abgesehen sind die Unterschiede der beiden Smartphones gering. Das Galaxy S20 FE verfügt ebenfalls über 128 GB Speicher und den leistungsstarken Exynos-990-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Der Akku hält sogar ein bisschen länger als beim S20.