Bei Saturn gibt es gerade ein paar günstige Tarifdeals. Besonders viel könnt ihr bei dem Angebot sparen, das neben dem Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition auch die PS4 Pro enthält. Dieser Deal ist nur noch bis morgen gültig. Aber auch mit der Nintendo Switch Lite gibt es ein ganz gutes Angebot. In diesem Artikel erklären wir kurz, was die Deals bieten. Falls ihr lieber gleich zu den Tarifangeboten wollt, findet ihr diese hier:

Wie gut ist der Deal mit der PS4 Pro?

Der Tarifdeal mit der PS4 Pro beinhaltet neben der Konsole das Samsung Galaxy S10 in der Enterprise Edition und einen Vertrag mit 10 GB LTE sowie Telefonflat und freenet Hotspot Flat. Der monatliche Grundpreis liegt bei 24,99 Euro im Monat, was in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 599,76 Euro ergibt. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro und die Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten betragen damit 688,75 Euro.

Die PS4 Pro hat bei Saturn aktuell den stolzen Preis von 369,44 Euro. Auch bei anderen Händlern ist die Konsole derzeit kaum günstiger zu bekommen. Das Samsung Galaxy S10 Enterprise Edition kostet 555 Euro. Zusammengerechnet liegt der Preis der Geräte mit 924,44 Euro weit über den Gesamtkosten des Tarifs. Einen vergleichbaren Vertrag kann man ab ungefähr 12 Euro im Monat, also 288 Euro in zwei Jahren, bekommen. Insgesamt spart man also über 500 Euro.

Wie gut ist der Deal mit der Nintendo Switch Lite?

Beim Vertrag mit der Nintendo Switch Lite bekommt ihr nur 3 GB LTE plus Telefon-Flat und Hotspot-Flat. Beim Smartphone handelt es sich um das deutlich schwächere Samsung Galaxy A51. Dafür zahlt ihr aber auch nur 14,99 Euro im Monat, also 359,76 Euro in zwei Jahren. 49 Euro Gerätepreis und 39,99 Euro Anschlussgebühr einberechnet ergibt das 448,75 Euro.

Das Samsung Galaxy A51 kostet bei Saturn 279,99 Euro, die Nintendo Switch Lite in der günstigsten Variante 199 Euro. Zusammen liegt der Wert der Geräte also bei 478,99 Euro. Vergleichbare Verträge könnt ihr schon ab etwa 6 Euro im Monat bekommen, also 144 Euro in zwei Jahren. Die Ersparnis fällt mit etwa 174 Euro nicht so hoch aus beim PS4-Pro-Deal, ist aber noch immer ansehnlich.

Alternativ könnt ihr übrigens auch das Samsung Galaxy A71 haben und zahlt dann 17,99 Euro im Monat, kommt beim Gerätepreis mit 29 Euro aber etwas günstiger weg. Einen großen Unterschied hinsichtlich der Ersparnis macht das nicht.