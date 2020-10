Bei Saturn laufen gerade gleich mehrere Aktionen, in denen es 4K-Fernseher im Angebot gibt, von Low-Budget-Geräten bis zu High-End-OLEDs. Die größte ist die Aktion zum Tag der Deutschen Einheit, in der ihr neben TVs auch Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras und diverse Haushaltsgeräte günstiger bekommen könnt. Die Deals laufen noch bis 20 Uhr am 11. Oktober, einzelne Angebote können aber schon früher ausverkauft sein.

Saturn: Angebote zum Tag der Deutschen Einheit

Hisense 43A7300F für 281,72 Euro

Wer nach einem möglichst günstigen 4K-Fernseher sucht, interessiert sich vielleicht für den 43 Zoll großen Hisense 43A7300F, den ihr schon für 281,72 Euro bekommen könnt. Günstiger gibt es das Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Da es Hisense bei den aus 2020 stammenden Modellen endlich gelungen ist, den Input Lag auf unter 20 ms zu reduzieren, ist der A7300F auch und gerade für Gamer interessant. Davon abgesehen bekommt man solide, aber angesichts des Preises natürlich nicht überragende Qualität.

Hisense 43A7300F (4K, 43 Zoll) für 281,72€ (UVP: 499€)

"PS5-TV" Sony XH90 mit 75 Zoll im Angebot

Der Sony XH90 mit 75 Zoll ist in der Saturn-Aktion von einer UVP von 2.099 Euro auf 1.849,20 Euro reduziert. Obendrauf gibt es nochmal 150 Euro Direktabzug, der im Warenkorb einberechnet wird, sodass der Preis letztlich auf 1.699,20 Euro sinkt.

Sony KD-75XH9005 (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 1.699,20€ (UVP: 2.099€)

Der Sony XH90 in seinen diversen Varianten ist Sonys bislang einziger 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 (das allerdings erst nach einem Firmware-Update freigeschaltet wird). Deswegen bewirbt Sony ihn mit dem Siegel "Bereit für PlayStation 5". Auch durch den niedrigen Input Lag von 15 ms bei 60 Hz und 7 ms bei 120 Hz ist er gut fürs Gaming geeignet. Darüber hinaus bietet er Full Array Local Dimming und eine allgemein hohe Bildqualität.

Saturn Weekend Deals: LG OLED CX reduziert

Neben den Angeboten zum Tag der Deutschen Einheit laufen bei Saturn bis Montagmorgen um 9 Uhr auch noch die Weekend Deals. Neben Haushaltsgeräten und IT-Zubehör wie externen Festplatten gibt es auch hier Fernseher im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Saturn Weekend Deals: TV-Angebote und mehr

Ein Highlight ist der LG OLED CX6 mit 55 Zoll für recht günstige 1.496,30 Euro. Es handelt sich dabei um eine Variante des LG OLED CX, die mit anderen Versionen wie dem CX9 und CX8 technisch identisch ist. Der LG OLED CX verfügt über die für OLED-TVs üblichen hervorragenden Schwarzwerte und einen unendlich hohen Kontrast. Der Input Lag liegt bei 14 ms mit 60 Hz und 7 ms mit 120 Hz. Der CX besitzt vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei 120 fps mit PS5 und Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

LG OLED 55CX6 (4K, 55 Zoll, OLED, 4 x HDMI 2.1) für 1.496,30€ (UVP: 2.299€)

