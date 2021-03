Bei Saturn und bei MediaMarkt gibt es gerade Ubisoft-Spiele im Angebot. Die Auswahl ist zwar nicht besonders große, dafür handelt es sich aber um aktuelle AAA-Titel aus der zweiten Hälfte des letzten Jahres. Neben den großen Open-World-Spielen Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Immortals Fenyx Rising ist auch Just Dance 2021 dabei. Außerdem werden alle aktuellen Konsolen bedient, also neben PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series auch die Nintendo Switch. Hier die wichtigsten Angebote im Überblick:

Laut Saturn und MediaMarkt gelten die Deals nur für kurze Zeit. Was genau das bedeutet, teilen die Händler allerdings nicht mit. Die Listen mit allen Angeboten findet ihr hier:

Saturn: Aktuelle Ubisoft-Spiele im Angebot

MediaMarkt: Aktuelle Ubisoft-Spiele im Angebot

Bei den Preisen solltet ihr bedenken, dass in der Regel 2,99 Euro Versandkosten anfallen. Bei erst ab 18 Jahren freigegebenen Titeln sind es sogar 4,99 Euro. Diese zusätzlichen Kosten könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt. Im Fall von Immortals Fenyx Rising wurden uns übrigens aus nicht genannten Gründen die Versandkosten im Warenkorb geschenkt. Ob das bei euch auch so sein wird, können wir nicht sagen.

Watch Dogs Legion jetzt noch günstiger bei Amazon

Im Falle von Watch Dogs Legion hat Amazon den Preis von Saturn und MediaMarkt bereits unterboten. Das Open-World-Actionspiel gibt es hier für PS4, Xbox One und Xbox Series für 22,94 Euro. Allerdings fallen auch hier 5 Euro Versandkosten an, die ihr, anders als bei Saturn und MediaMarkt, nicht umgehen könnt.

Watch Dogs Legion (PS4, Xbox One, Xbox Series) für 22,94€ + 5€ Versand