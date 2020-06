Saturn hat zum Wochenende mal wieder gleich zwei Rabattaktionen gestartet: Zum einen die Weekend Deals, in denen es diesmal Speichermedien, Fernseher und Smartphones im Angebot gibt, zum anderen die Entertainment Weekend Deals, in denen ihr Spielzeug, Filme, Laptops und euch ein paar Gaming-Produkte günstiger bekommt. In diesem Artikel geben wir euch einen kurzen Überblick. Wer lieber selbst stöbert, kommt hier zu den Aktionen:

Beide Aktionen laufen offiziell bis 9 Uhr am Montagmorgen. Einzelne Angebote können aber natürlich schon vorher ausverkauft sein.

Gaming Angebote: Switch-Controller, Lenkrad und Headset

Saturn hat am Wochenende gleich zwei kabellose Controller für die Nintendo Switch im Angebot, nämlich das Ready 2 Gaming Pro Gamepad und den PowerA Enhanced Wireless Controller im Zelda-Design. Beide sollen ein weitgehend vollwertiger Ersatz für den Nintendo Switch Pro Controller sein, einschließlich Bewegungssteuerung. Nur der Kontaktpunkt zum Einlesen von Amiibos scheint beiden zu fehlen. Dafür hat das Modell von PowerA zusätzliche Tasten auf der Unterseite.

Ready 2 Gaming Pro Gamepad für Nintendo Switch statt 39,99€ für 33,99€

PowerA Enhanced Wireless Controller für Nintendo Switch statt 59,99€ für 45,99€

Welcher der beiden der Richtige für euch ist, hängt nicht zuletzt davon ab, wie ihr den Controller laden wollt: Der Power A Enhanced Controller läuft mit zwei AA-Batterien, der Ready 2 Gaming mit einem festen Akku. Letzterer hat eine Kapazität von 600 mAh, was deutlich weniger ist als beim Nintendo Pro Controller (1.300 mAh), aber noch immer für etwa 15 Stunden Spielzeit reichen dürfte. Der PowerA verspricht bis zu 30 Stunden pro Batterieladung.

Daneben gibt es noch ein Lenkrad inklusive Pedalen für die PS4, ein kabelgebundenes und mit allen Konsolen kompatibles Headset sowie ein Racing-Cockpit und Gaming-Stühle günstiger:

QLED-TV für 499 Euro

Das Highlight unter den TV-Angeboten ist der 55 Zoll große 4K-Fernseher TCL 55C715, den es für 499 Euro gibt. Dabei handelt es sich um ein Modell mit QLED-Technologie, die für bessere Farbwiedergabe sorgt und derzeit nur bei Samsung und TCL zu finden ist. Dank eines Input Lags von nur 10 ms ist der TCL C715 außerdem gut fürs Gaming geeignet.

TCL 55C715 (4K, 55 Zoll, QLED) für 499€ (UVP: 899€)

Ihr bekommt das Modell laut Vergleichsportalen derzeit übrigens nirgendwo günstiger als bei Saturn, allerdings hat MediaMarkt den 4K-Fernseher ebenfalls gerade für 499 Euro im Angebot.

Weitere Angebote

In den Entertainment Weekend Deals findet ihr ansonsten noch ein paar recht günstige Blu-ray-Bundles mit zwei Filmen bzw. Serienstaffeln für 7,99 Euro. Auch bei den Laptops gibt's zum Teil gute Preise.

In den Weekend Deals sind unter anderem ein paar Speicherkarten reduziert, die sich auch für die Nintendo Switch eignen. Allerdings handelt es sich um Karten der Klasse U3, deren Schreibgeschwindigkeit höher ist als für den Einsatz in der Switch nötig, weshalb sie auch etwas mehr kosten als viele Karten der ebenfalls für die Switch geeigneten Klasse U1.

