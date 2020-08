In den Saturn Weekend Deals gibt es diesmal neben Spielzeug, Festplatten und Laptops eine große Auswahl an Spielen für Xbox One und PS4 im Angebot. Auch der eine oder andere Titel für die Nintendo Switch ist mit dabei. Die Angebote laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen, einzelne Artikel können aber schon früher ausverkauft sein.

Weekend Deals bei Saturn: Zu den Angeboten

Unter den Angeboten finden sich einige Titel von Ubisoft und Electronic Arts sowie eine ganze Menge großer Exklusivhits für die PS4, von schon etwas älteren Spielen wie Horizon: Zero Dawn bis hin zu aktuellen Titeln wie Nioh 2 oder dem Remake von Final Fantasy 7. Dabei ist zu beachten, dass die Shopseite in der Regel nicht den finalen Preis anzeigt, da die Mehrwertsteuer erst im Warenkorb angepasst wird. Hier eine Auswahl der Deals:

Versandkosten sparen: Bei Saturn fallen in der Regel 2,99 Euro für den Versand von Spielen an. Bei erst ab 18 freigegebenen Titeln sind es 4,99 Euro. Diese kosten könnt ihr euch sparen, wenn ihr eure Bestellung zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Gaming Week bei Amazon

Bei alledem solltet ihr nicht vergessen, dass gerade auch die Gaming Week bei Amazon läuft, während der es ebenfalls zahlreiche Spiele für Xbox One und PS4 im Angebot gibt. Viele der oben aufgelisteten Titel findet ihr auch dort, in manchen Fällen zu etwas besseren Preisen. Der Vergleich lohnt sich also. Zur Übersicht über die Angebote der Gaming Week kommt ihr hier:

Gaming Week bei Amazon: Zu den Angeboten