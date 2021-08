Bei Saturn laufen gerade die Weekend Deals, in denen es diesmal neben zahlreichen Laptops, Spielzeug und Computer-Zubehör auch einige Gaming-Deals gibt. Für Xbox ist zwar nur wenig dabei, dafür wird neben der PS4 auch die Nintendo Switch gut bedient. Die Angebote gelten noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, sofern sie nicht schon früher ausverkauft sind. Hier findet ihr die Übersicht:

Saturn Weekend Deals: Zu den Angeboten

Spiele-Deals

Die Auswahl an Spielen in den Weekend Deals ist nicht groß, aber es sind ein paar interessante Angebote und gute Titel dabei, etwa das Remake von Final Fantasy 7 in der PS4- und der PS5-Version. Hier ein paar Beispiele:

Switch Pro Controller mit Legend of Zelda: Skyward Sword

Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr gerade im Bundle mit der erst kürzlich erschienenen HD-Neuauflage von The Legend of Zelda: Skyward Sword für 99,99 Euro. Einzeln kostet Skyward Sword HD bei Saturn gerade 54,99 Euro. Den Switch Pro Controller gibt es momentan für 58,99 Euro im Angebot. Riesig ist der Rabatt also nicht, aber da sowohl der Controller als auch First-Party-Spiele für die Switch recht preisstabil sind, kann sich das Bundle trotzdem lohnen.

Nintendo Switch Pro Controller + The Legend of Zelda: Skyward Sword für 99,99€

Thrustmaster eSwap Pro Controller (PS4)

Den Thrustmaster eSwap Pro Controller für PS4 und PC bekommt ihr für 89,99 Euro (UVP: 169,99 Euro). Günstiger gibt es ihn laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Der Controller zeichnet sich vor allem durch seinen modularen Aufbau aus, durch den ihr beispielsweise die Position des Steuerkreuzes und des Analogsticks tauschen könnt. Das Angebot ist auch deshalb interessant, weil viele andere hochwertige PS4-Controller nur noch schlecht verfügbar sind.

Thrustmaster eSwap Pro Controller (PS4) für 89,99€ (UVP: 169,99€)

Power A Wired Controller für Nintendo Switch

Für die Switch könnt ihr auch noch den PowerA Wired Controller im Pokémon-Bisasam-Design zu einem sehr günstigen Preis bekommen, und zwar für 12,99 Euro (UVP: 34,99 Euro). Der Kauf lohnt sich vor allem, wenn ihr nach einem günstigen Zweitcontroller sucht, beispielsweise für lokale Multiplayermatches. Wenn ihr den Controller häufig nutzen wollt, seid ihr hingegen mit teureren Modellen wie dem Switch Pro Controller besser dran, da diese nicht nur kabellos funktionieren, sondern auch Features wie Bewegungssteuerung und Rumble unterstützen.

Power A Wired Controller für Nintendo Switch für 12,99€ (UVP: 34,99€)