Bei Saturn laufen gerade die Entertainment Weekend Deals, in denen es neben Laptops, Monitoren, Festplatten und Spielzeug auch ein paar Videospiele und vor allem eine ansehnliche Anzahl an Gaming-Headsets günstiger gibt, beispielsweise von HyperX. Ein paar der besten Angebote stellen wir euch in diesem Artikel vor. Die Übersicht über die gesamten Entertainment Weekend Deals, die noch bis Monatg dauern, findet ihr hier:

Saturn Entertainment Weekend Deals: Zu den Angeboten

Hyper X Cloud Alpha für 66 Euro statt 99,99 Euro

Das beliebte Gaming-Headset HyperX Cloud Alpha gibt es bei Saturn ziemlich günstig im Angebot, nämlich für 66 Euro (UVP: 99,99 Euro). Amazon ist mittlerweile nachgezogen und bietet das Headset zum selben Preis an. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit derzeit mit deutlichem Abstand die günstigsten Anbieter. Wir gehen davon aus, dass das Angebot bei Amazon ebenfalls verschwindet, wenn der Deal bei Saturn abläuft.

HyperX Cloud Alpha Gaming Headset (PS4, PS5, Switch, Xbox) für 66€ bei Saturn

HyperX Cloud Alpha Gaming Headset (PS4, PS5, Switch, Xbox) für 66€ bei Amazon

Das HyperX Cloud Alpha gehört zu den beliebtesten Gaming-Headsets auf dem Markt, weil es für seinen Preis eine hervorragende Soundqualität und noch dazu ein ziemlich gutes Mikrofon bietet. Das Mikro ist abnehmbar, sodass das HyperX Cloud Alpha auch gut zum Musikhören unterwegs geeignet ist. Da es sich um ein kabelgebundenes Headset mit 3,5-mm-Stecker handelt, ist es mit allen aktuellen Konsolen (PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series) kompatibel.

HyperX Cloud Stinger Core mit Kabel oder Wireless

Das HyperX Cloud Stinger Core bekommt ihr in den Saturn Weekend Deals für 25 Euro (UVP: 39,99 Euro). Auch in diesem Fall ist Amazon mitgezogen und auch in diesem Fall sind die beiden Händler laut Vergleichsplattformen derzeit am günstigsten. Mit dem Cloud Alpha kann das Cloud Stinger Core qualitativ nicht ganz mithalten. Es bietet aber noch immer solide Qualität für alle, deren Ansprüche nicht allzu hoch sind. Das Mikro ist nicht abnehmbar.

HyperX Cloud Stinger Core Headset (PS4, PS5, Switch, Xbox) für 25€ bei Saturn

HyperX Cloud Stinger Core Headset (PS4, PS5, Switch, Xbox) für 25€ bei Amazon

Alternativ könnt ihr euch auch für 69 Euro statt 89,99 Euro die kabellose Version des HyperX Cloud Stinger Core holen. In diesem Fall ist Saturn allein der günstigste Anbieter, Amazon ist bisher nicht mitgezogen. Zu beachten ist dabei, dass das Headset nur mit PS4, PS5 und PC, aber nicht mit Xbox One und Xbox Series kompatibel ist. Die kabellose Verbindung funktioniert über einen USB-Stecker, einen 3,5-mm-Kabelanschluss als Alternative gibt es nicht.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless Headset (PS4, PS5) statt 89,99€ für 69€ bei Saturn