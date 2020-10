Bei Saturn gibt es diese Woche wieder Weekend Deals XXL, die im Gegensatz zu den normalen Weekend Deals bereits am Mittwoch beginnen und bis 23:59 Uhr am Montag andauern. Einzelne Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Zu den Highlights gehören diesmal zwei OLED-TVs von LG, die wir euch in diesem Artikel vorstellen. Wer gleich zu den Weekend Deals möchte, findet über folgenden Link dorthin:

Saturn Weekend Deals XXL: Zu den Angeboten

LG OLED CX mit 55 Zoll

Den LG OLED CX mit 55 Zoll bekommt ihr in den Saturn Weekend Deals für 1.397,56 Euro. Damit ist Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter. Die von Saturn angegebene UVP von 2.299 Euro ist allerdings schon lange nicht mehr aktuell, bei den meisten Händlern bezahlt man circa 1.600 Euro.

LG OLED 55CX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 1.397,56 Euro bei Saturn

Der LG OLED CX bietet die übliche hohe Bildqualität mit dem tiefen Schwarz, für das OLEDs bekannt sind. Die neue Black Frame Insertion bei 120 Hz soll schnelle Bewegungen noch flüssiger erscheinen lassen. Ansonsten hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viel getan. Der Input Lag ist nach wie vor sehr niedrig und liegt bei 14 ms mit 60 Hz und 7 ms mit 120 Hz. HDMI 2.1, durch das mit PS5 und Xbox Series X spielen in 4K mit bis zu 120 fps möglich wird, gibt's auf allen vier Ports.

LG OLED BX mit 65 Zoll

Den erst im September in Deutschland erschienenen LG OLED BX bekommt ihr in 65 Zoll für 1.753,67 Euro. Auch in diesem Fall ist Saturn laut Vergleichsplattformen momentan am günstigsten. Das Modell ist allerdings bislang nur bei wenigen Händlern verfügbar. Der zweitgünstigste Anbieter ist derzeit MediaMarkt mit 1.935,54 Euro.

LG OLED 65BX (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 1.753,67 Euro bei Saturn

Der LG OLED BX bietet ebenfalls eine sehr hohe Bildqualität, ist dem CX aber sowohl bei der Spitzenhelligkeit als auch beim Bildprozessor unterlegen. HDMI 2.1 unterstützt er außerdem nur auf zwei der vier Ports (was aber noch immer ein Port mehr ist als bei der Konkurrenz von Samsung). Dafür ist er deutlich günstiger als der CX, für dessen 65-Zoll-Version man derzeit über 2.100 Euro bezahlen muss.