Bei Saturn laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen die Entertainment Weekend Deals. Diesmal gibt es neben Filmen, Spielzeug und Musik vor allem Desktop-PCs, Monitore und Computerzubehör günstiger. Aber auch ein paar Gaming-Deals sind mit dabei. Unter anderem bekommt ihr ein Bundle mit dem Nintendo Switch Pro Controller, einen PS4-Controller und Headsets für PS4 und PS5 günstiger. Die Highlights stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Die Übersicht über alle Weekend Deals findet ihr hier:

Nintendo Switch Pro Controller + Mario Kart 8

Den Nintendo Switch Pro Controller könnt ihr im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe für 94,99 Euro bekommen. Einzeln würde der Controller bei Saturn derzeit 58,99 Euro kosten, Mario Kart 8 Deluxe gibt es momentan für 47,99 Euro. Durch den Kauf des Bundles spart ihr somit rund 12 Euro. Riesig ist der Rabatt also nicht, aber beim Switch Pro Controller oder großen Nintendo-Titeln bekommt man nun mal selten mehr.

Das Bundle findet ihr auf der Seite des Switch Pro Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt. Ihr könnt aber auch einfach beide Artikel einzeln in den Warenkorb legen, der Preis sollte dann automatisch angepasst werden.

Thrustmaster eSwap Pro Controller für PS4

Den Thrustmaster eSwap Pro Controller für PS4 für die PS4 bekommt ihr bei Saturn gerade für 94,99 Euro (UVP: 169,99 Euro). Günstiger gibt es den Controller laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, allerdings ist Amazon mitgezogen. Der Thrustmaster eSwap war in der Vergangenheit schon mal günstiger zu bekommen, allerdings ziehen die Preise für hochwertige PS4-Controller in den letzten Monaten an, weil der Nachschub langsam knapp wird.

Der Thrustmaster eSwap zeichnet sich nicht nur durch gute Qualität, sondern auch und vor allem durch seinen modularen Aufbau aus. Dadurch könnt ihr beispielsweise die Position des Analogsticks mit der des Steuerkreuzes vertauschen.

HyperX Cloud Stinger Core Wireless Headset (PS4, PS5)

Das HyperX Cloud Stinger Core Wireless Headset für PS4, PS5 und PC gibt es bei Saturn gerade für 69,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr es nirgendwo sonst so günstig. Das Headset wird per USB-Dongle mit der Konsole oder dem PC verbunden, andere Verbindungsmöglichkeiten gibt es nicht. Dafür bietet das HyperX Cloud Stinger Core einen recht guten Sound zu einem für ein Wireless Headset kleinen Preis. Der Akku hält etwa 12 bis 17 Stunden, also sogar etwas länger als beim Sony Pulse 3D.

Mehr zum HyperX Cloud Stinger Wireless und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr hier:

