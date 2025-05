Ende einer Ära: Die Zahl der Saturn-Läden in Deutschland sinkt rapide - In diesen Städten gibt es noch Saturn-Filialen

Immer mehr Saturn-Filialen werden zu MediaMarkt, aber es gibt sie noch, die Geschäfte.

Daraus, dass MediaMarkt und Saturn eigentlich zusammengehören, macht das Unternehmen mittlerweile keinen Hehl mehr. Aber es gibt immer weniger Saturn-Geschäfte, viele von ihnen werden zu MediaMarkt-Filialen umgebaut. Dementsprechend gibt es mittlerweile nicht mehr so viele Saturn-Elektronikmärkte und wir sehen uns das Ganze mal etwas genauer an.

Die Zahl der Saturn-Filialen nimmt stark ab, daran liegt's

Darum geht's: Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, weil euer örtlicher Elektronikfachmarkt bereits umgewidmet wurde. Oder er hat nach längeren Umbau-Maßnahmen gerade für ein paar Tage zugemacht und feiert bald Neueröffnung.

Wie auch immer: In ganz Deutschland werden haufenweise Saturn-Filialen geschlossen und als MediaMarkt wieder neu eröffnet (via: GamesWirtschaft).

Sowohl MediaMarkt als auch Saturn gehören zum Mutterkonzern Ceconomy, der über 20.000 Angestellte beschäftigt und fast 400 Märkte in ganz Deutschland betreibt. Aber auch wenn es keinerlei offizielle Ankündigung dazu gibt, wird Saturn immer mehr zusammengeschrumpft, und zwar zugunsten von MediaMarkt.

Laut dem Ceconomy-CEO Karsten Wildberger wolle man vor allem dafür sorgen, dass es eine deutliche Differenzierung zwischen MediaMarkt und Saturn gibt. Letzterer stehe in der Außendarstellung etwas mehr für Gaming, aber intern gebe es so gut wie keine Abgrenzung mehr. Zumindest hat der Geschäftsmann das Ende 2024 in einem OMR-Podcast erzählt.

Seitdem wurden munter weiter Saturn-Filialen zu MediaMarkt-Geschäften umgebaut. Und zwar in beeindruckendem Tempo. Von den einst über 200 Filialen sind mittlerweile nur noch 74 übrig – bei denen auch schon einige eingerechnet sind, die noch dieses Jahr geschlossen oder zu einem MediaMarkt umgewidmet werden sollen.

Wenn das so weitergeht, sind irgendwann keine Saturn-Läden mehr übrig. Warum dieses Ziel anscheinend verfolgt wird, verrät der Konzern nicht. Aber es sieht ganz danach aus, als wolle man sich langfristig von Saturn trennen und nur noch MediaMarkt bespielen.

Darauf deutet zum Beispiel auch hin, dass in einem mehr oder weniger aktuellen Werbeclip nur noch MediaMarkt-Logos zu sehen sind. Sogar auf den blauen Saturn-Shirts der Saturn-Mitarbeitenden.

Auch beim restlichen Marketing gibt es einen Wandel bei den beiden Marken zu beobachten. Statt wie lange Zeit vor allem mit einem günstigen Preis zu werben, liegt der Fokus nun augenscheinlich eher auf den Themen Service und Beratung.

Intern findet also wohl schon seit geraumer Zeit ein massiver, schleichender Umbau statt, auch wenn der nach außen nur dadurch kommuniziert wird, dass immer mehr Saturns verschwinden.