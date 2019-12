Passend zum Start von The Witcher auf Netflix könnt ihr euch jetzt bei Sky ein besonders interessantes Angebot sichern. Hier bekommt ihr Sky mit Serien-Highlights wie Watchmen und Netflix mit The Witcher in einem Abo und zu einem günstigeren Preis. Das Weihnachtsangebot erhaltet ihr bereits ab 18,99 Euro pro Monat.



Für Serienjunkies bedeutet dies, dass ihr alle Serien von Netflix und Sky in einem Paket schauen könnt. Zudem könnt ihr bei Bedarf auch das Sky Cinema-Paket dazu buchen und so weitere Film-Highlights sehen. Mit dem teuersten Angebot bekommt ihr nach der Mindestlaufzeit sogar die Möglichkeit das Abo monatlich zu kündigen.

Sky und Netflix in einem Abo sichern

Bereits ab 18,99 Euro pro Monat: Ihr erhaltet bei diesem Angebot Sky Entertainment Plus und das Netflix-Standard-Abo, das euch streamen auf zwei Geräten gleichzeitig erlaubt. Besonders interessant ist dabei, dass ihr auch als bestehender Netflix-Kunde das Angebot wahrnehmen könnt. Euer Konto lässt sich einfach mitnehmen, sodass ihr auf nichts verzichten müsst.



Zum Angebot erhaltet ihr außerdem den Sky Q Receiver kostenlos dazu, mit dem ihr die Serien von Netflix und Sky abspielen könnt.

Diese Angebote erwarten euch:

Angebot 1: Sky Entertainment + Netflix + Sky Q Receiver für 18,99 Euro pro Monat - Mindestlaufzeit 12 Monate

Angebot 2: Sky Entertainment + Sky Cinema + Netflix + Sky Q Receiver für 26,49 Euro pro Monat - Mindestlaufzeit 12 Monate

Angebot 3: Sky Entertainment + Sky Cinema + Netflix + Sky Q Receiver für 31,49 Euro pro Monat - 12 Monate Laufzeit, danach monatlich kündbar

Darüber hinaus könnt ihr auch das komplette Sky-Paket inklusive Bundesliga und Sport zusammen mit Netflix buchen. Dieses kostet euch 46,49 Euro pro Monat.

