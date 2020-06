Es gibt wieder ein neues Angebot für das Sky Ticket, genauer gesagt für das Entertainment-Ticket davon. Serienfans können also wieder besonders günstig zuschlagen. Ihr erhaltet das Sky Entertainment Ticket im Angebot im ersten Monat für nur 4,99 Euro statt der üblichen 9,99 Euro.



Wer zudem gerne die neuesten Blockbuster-Filme und weitere Film-Highlights sehen will, kann für nur 7,49 Euro im ersten Monat das Paket aus Sky Entertainment und Sky Cinema buchen.

Sky Ticket jetzt im Angebot ab 4,99 Euro

The Purge - Ab sofort bei Sky

Jeden Dienstag gibt es neue Folgen: Ab sofort gibt es die erste Staffel von The Purge auf Sky zu sehen und ihr bekommt jede Woche eine neue Folge. Der Startschuss fiel am 2. Juni und dank dem Sky Ticket Angebot könnt ihr nun besonders günstig reinschauen.



Darum geht es bei The Purge: Die Serie basiert auf der gleichnamigen Filmreihe und handelt von einer zwölfstündigen Pandemie in den USA. Dort gilt es als patriotisch sich der »Säuberung« anzuschließen. Entsprechend sind in der Zeit alle Verbrechen legal und selbst Mord wird nicht bestraft. Die Charaktere der Serien müssen sich den schweren Konflikten und ihrer Vergangenheit stellen.



Diese 10 Folgen erwarten euch:

Folge 1: Was ist, Amerika?

Folge 2: Nehmt euch, was euch zusteht

Folge 3: Der Drang zu purgen

Folge 4: Entfesselt die Bestie

Folge 5: Erhebt euch!

Folge 6: Die Vergessenen

Folge 7: Anheimelnd, dunkel und tief…

Folge 8: Zeit für die Gebung

Folge 9: Ich werde teilnehmen

Folge 10: Eine wiedergeborene Nation

Mit dem Sky Entertainment Ticket erwarten euch außerdem Serien-Highlights wie Westworld, Stumptown, Game of Thrones, Das Boot, Mayans und Rick and Morty.