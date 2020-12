Ihr sucht noch nach einem Weihnachtsgeschenk? Vielleicht für einen Nintendo Switch-Fan oder für Freunde und Familie, die dieses Weihnachten eine erhalten? Eventuell wollt ihr auch einfach nur euch selbst noch einmal was Gutes tun und eure Spielesammlung erweitern. In all diesen Fällen hat Amazon nun die Antwort für euch. Denn hier gibt es derzeit gleich mehrere Spiele für die Nintendo Switch zum aktuellen Bestpreis.



Top-Angebot: Auf den ersten Blick mögen die Preise vielleicht nicht besonders günstig wirken. Allerdings muss man bei Spielen für die Nintendo Switch immer in Betracht ziehen, dass sie sehr preisstabil sind. Wir haben daher für euch nur Spiele herausgesucht, die es bei Amazon laut idealo.de aktuell zum Bestpreis gibt. Das bedeutet ihr bekommt sie inklusive Versand derzeit nirgends günstiger.



Top bewertete Spiele dabei: Insgesamt haben wir 15 Spiele für die Nintendo Switch herausgesucht, die es bei Amazon im Angebot zum aktuellen Bestpreis gibt. Darunter finden sich Spiele, die in unserem Test jeweils eine absolute Spitzenwertung erhalten haben.



Lieferung vor Weihnachten: Amazon stellt zudem eine Lieferung noch vor Weihnachten in Aussicht. In der Regel solltet ihr euren Kauf bis Dienstag, den 22. Dezember 2020 erhalten. Also perfekt, um noch als Geschenk unterm Weihnachtsbaum zu landen.

Nintendo Switch Angebote bei Amazon

4 Switch-Spiele mit einer 90er-Wertung

Unter den 15 Spielen für die Nintendo Switch finden sich gleich vier Spiele, die bei uns eine Wertung von über 90 Punkten erreichen konnten. Alle vier dürften keinen überraschen und einen der Titel gab es sogar schon direkt zum Release der Konsole.



Keines der nächsten vier Spiele sollte in einer guten Nintendo Switch-Sammlung fehlen.

Animal Crossing: New Horizons

Die Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons gehört zu den am meisten verkauften Spielen der Nintendo Switch. Ihr könnt sie im Single- und Multiplayer spielen. Kein Spiel sorgt für solch eine Entschleunigung und Entspannung. Wer gemütlich über die Feiertage seine eigene Insel aufbauen und verschönern will, kann sich hier völlig austoben. In unserem Test gab es daher für Animal Crossing: New Horizons sehr starke 90 Punkte.

Animal Crossing: New Horizons für 45,58 Euro

Mario Kart 8 Deluxe

Der wohl beste Funracer auf der Nintendo Switch ist Mario Kart 8 Deluxe. In unserem Mario Kart-Test gab es entsprechend herausragende 92 Punkte. Das Spiel könnt ihr im Single- und Multiplayer (inklusive Koop) spielen. Auf euch warten 48 Strecken und 37 Fahrer.

Mario Kart 8 Deluxe für 45,58 Euro

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mit einer Wertung von 94 Punkten hat sich Zelda: Breath of the Wild im Test eine der höchsten GamePro-Wertungen gesichert. Das Action-Adventure wirft euch in die Open World von Hyrule. Ihr müsst Ganon in die Knie zwingen und dafür vier Titanen zum Leben erwecken. Auf dem Weg dahin erwartet euch etliche Monster, Rätsel und einige tolle RPG-Elemente. Das alles in einer sehr schönen Grafik.

Zelda: Breath of the Wild für 50,68 Euro

Super Mario Odyssey

Mario erringt die Krone, denn im Test hat Super Mario Odyssey die absolut herausragende Wertung von 95 Punkten erreicht. Das Jump & Run ist bereits ab sechs Jahren geeignet und lässt euch in die Rolle des berühmten Klempners schlüpfen. An seiner Seite ist sein Mützen-Kumpel Cappy. Auf euch warten unterschiedlichste 3D-Level und kreative Gameplay-Ideen.

Super Mario Odyssey für 50,43 Euro

11 weitere Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Neben diesen vier herausragenden Spielen gibt es bei Amazon im Angebot noch weitere Top-Titel, die gut in jeder Switch-Spiele-Sammlung passen.

