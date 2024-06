Steam Next Fest: Ab heute könnt ihr kostenlos über 100 Spiele ausprobieren

Im Juni findet wieder das Steam Next Fest statt.

Das Steam Next Fest schlägt passend zur Summer Game Fest wieder auf und lässt uns hunderte Demos spielen! So können wir nicht nur in frisch erschienen Titel kostenlos reinschauen, sondern auch wunderbar viele Spiele entdecken, die in den kommenden Monaten auf Steam – und teilweise auch auf PlayStation, Xbox und Switch – erscheinen.

Die Facts zum Steam Next Fest in aller Kürze:

Wann geht's los? am 10. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit

am 10. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit Wie lange geht das Steam Next Fest? bis zum 17. Juni um 19 Uhr

bis zum 17. Juni um 19 Uhr Wo? auf Steam (via PC und Steam Deck)

Das Steam Next Fest lässt uns aber nicht nur einen Haufen Spiele kostenlos anspielen. Wie gehabt veranstaltet Valve auch Livestreams mit Entwickler*innen, die ihre Spiele präsentieren.

Auf Steam warten hunderte Demos darauf, gespielt zu werden

Wie für das Steam Next Fest üblich wird es auch in der Juni-Woche mehr Demos auf Steam geben, als wir in der Zeit spielen können. Um da nicht den Überblick zu verlieren, könnt ihr die Filterfunktion nutzen und so einfacher nach den Genres suchen, die euch interessieren.

Welche Spiele alle Demos anbieten, wissen wir erst final ab dem 10. Juni um 19 Uhr, da die komplette Liste dann erst freigeschaltet wird.

Hier schon einmal der Link: Alle Demos des Steam Next Fest im Juni 2024

In einem kleinen Trailer hat Valve bereits einige der Demos vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem:

Parcel Corps

Let Him Cook

Coin-Op Vice

Rogue Sky

Metal Suits

Silence of the Siren

Galaia

Laser Tanks

Tiny Glade (siehe Trailer unten)

uvm.

1:16 Einfach entspannt Burgen bauen - Tiny Glade sieht schlicht wunderschön aus

FYNG Summer auf GamePro, GameStar und MeinMMO

Wie schon erwähnt knüpft das Steam Next Fest ideal an das Summer Game Fest an. Passend dazu läuft bei GamePro, GameStar und MeinMMO wieder unser Find Your Next Game-Programm.

Noch bis zum 12. Juni streamen wir täglich viele Stunden lang live auf unserem GameStar-Twitch-Kanal. – um 18 Uhr geht's los. Auf unseren Webseiten findet ihr ebenfalls in zahlreichen Artikeln alles Wichtige zu all den aktuellen und kommenden Spielen, die während der ganzen Showcases und darüber hinaus gezeigt werden.

In welche Demos des Steam Next Fest schaut ihr rein? Schreibt uns gerne eure Empfehlungen in die Kommentare.