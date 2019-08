Der schlechteste Videospiel-Film aller Zeiten wird bald noch länger

Der Kinofilm Super Mario Bros. gilt auch 26 Jahre nach dem Release als legendär schlecht und hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer Art Kult-Klassiker bei Videospielfans entwickelt. Doch wusstet ihr, dass bisher gar nicht alle Szenen veröffentlicht wurden?

Treue Fans, die mit der Website smbmovie.com dem Leinwand-Abenteuer eine eigene Internet-Seite gewidmet haben, sind im Mai diesen Jahres über eine VHS-Kassette gestolpert, auf der sich ein wahres Wunder eröffnete. Das Videoband enthielt nämlich 15 Minuten gelöschte Szenen, die es nie in die offizielle Version von Super Mario Bros. geschafft haben.

Die erste Szene aus dem unveröffentlichten Material:

Nun haben sie die erste Szene davon bei Youtube veröffentlicht und sie sieht ... interessant aus. Wir sehen neues Material aus dem ersten Akt des Films, in dem die Protagonisten noch in Brooklyn, New York unterwegs sind. Dort treffen sie im Riverfront Café auf die beiden Scapelli-Klempner Doug und Mike.

Beachtet, dass es sich hierbei um eine Szene handelt, die nie dafür gedacht war, veröffentlicht zu werden. Außerdem stammt sie von einer alten VHS-Kassette. Die Bildqualität ist dementsprechend ausbaufähig.

Apropos "ausbauen": SMB Movie plant derzeit damit, die gelöschten Szenen zu überarbeiten und den Film noch einmal neu auf DVD und Blu-Ray zu veröffentlichen. Dann allerdings mit allen Aufnahmen und einer viertel Stunde mehr Material. Bis dahin werden die weiteren Inhalte der "Uncut-VHS" einzeln bei YouTube hochgeladen.

Würdet ihr euch Super Mario Bros. in einem "Final Cut" noch einmal anschauen?