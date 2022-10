Super Mario Bros: Der Film hat einen ersten Trailer und der sieht sogar ziemlich cool aus

Super Mario erobert die große Leinwand – erneut! Dieses Mal kommt aber ein ganz anderer Film dabei heraus, als das bei Super Mario Bros. im Jahr 1993 der Fall war. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zum neuen Animationsfilm, der gestern bei einer eigenen kleinen Nintendo Direct-Show präsentiert wurde. Und was da zu sehen war, wirkt wirklich sehr vielversprechend.

So sieht der neue Super Mario Bros-Film im ersten Trailer aus

Auf den ersten Blick wirkt das, was hier zu sehen ist, wirklich überzeugend. Der Look passt, Bowser ist richtig, richtig fies und Super Mario verschlägt es ins Pilz-Königreich. Toad und Luigi sind ebenfalls mit von der Partie, es gibt sogar ein komplettes Pinguin-Königreich und viel Humor. Einzig von Prinzessin Peach fehlt aktuell noch jede Spur.

Super Mario Bros-Film: Die Sprecher sind ... okay?

Im Vorfeld wurde viel darüber debattiert, ob Chris Pratt als Original-Stimme von Mario passt (via: Kotaku). Jetzt steht fest: Das haut schon einigermaßen hin, auch wenn es natürlich ziemlich seltsam wirkt, dass Mario jetzt anscheinend einfach gar keinen italienischen Akzent mehr hat. Aber vielleicht ist das auch besser so. Hier bei Polygon könnt ihr euch übrigens die komplett italienische Synchro anhören.

Jack Black füllt seine Bowser-Rolle auf jeden Fall ganz hervorragend aus. Das passt wirklich wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge und klingt jetzt schon nach einem absoluten Highlight des ganzen Films. Egal, ob man Jack Black jetzt an sich mag oder nicht. Sowieso scheint Bowser hier viel Raum zu bekommen und das könnte ziemlich cool werden.

Der neue Super Mario-Filmtrailer liefert jetzt schon Meme-Material

Alles so schön bunt: Insgesamt trifft der Filmtrailer die Atmosphäre und den Look der vielen Super Mario-Spiele der letzten Jahre fast schon überraschend gut. Offenbar waren Befürchtungen in dieser Hinsicht unbegründet. Bowsers Aura könnte kaum finsterer sein und es macht einfach Spaß, das farbenfrohe, freundliche Mushroom-Kingdom so zu sehen.

Super Mario selbst sieht auch ziemlich überzeugend aus. Allerdings muss er wohl oder übel damit leben, dass er ab sofort in vielen, vielen Memes und Reaction-GIFs verwurstet wird.

Wann geht's los? Der Super Mario Bros-Film soll nach einer Verzögerung jetzt im Frühjahr 2023 in den Kinos starten. Genauer gesagt am 23. März, dann geht es in Deutschland los. Prinzessin Peach wird übrigens von Anya Taylor-Joy (Das Damengambit) gesprochen, Donkey Kong von Seth Rogen und der Streifen wird von Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru) geschrieben.

Jetzt seid ihr dran: Wie hat euch der erste Trailer gefallen? Habt ihr euch das so in etwa vorgestellt, was fehlt euch noch, worauf hofft ihr?