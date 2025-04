Nur für Switch 2: Nintendo Switch Online startet bald diese 4 Features, für die ihr die neue Konsole braucht!

Auf Nintendo Switch 2 wird euch der Abo-Service Nintendo Switch Online eine ganze Reihe neuer Features bieten.

Der Release der Nintendo Switch 2 am 5. Juni ist nicht mehr weit und mit der neuen Konsole wird es auch bei Nintendo Switch Online einige Änderungen geben: Der Abo-Service und das Erweiterungspaket werden um eine ganze Reihe neuer Features erweitert, die ihr ohne Aufpreis exklusiv mit der Nintendo Switch 2 nutzen könnt. In diesem Artikel stellen wir euch die vier wichtigsten neuen Funktionen und Extras ausführlich vor.

1. GameChat

5:07 Die Switch 2 will euch Multiplayer-Spiele mit ganz besonderen Chat-Features versüßen

Der GameChat ist ein neues Feature der Nintendo Switch 2, das zum Release zunächst noch allen Besitzern der neuen Konsole kostenlos zur Verfügung stehen wird. Ab dem 1. April 2026 kann es allerdings nur noch von Mitgliedern bei Nintendo Switch Online genutzt werden.

Mit dem GameChat hat Nintendo eine schnelle und unkomplizierte Methode geschaffen, sich online über die Switch 2 mit euren Freunden und der Familie zu unterhalten. Ihr müsst nur auf den neuen C-Knopf drücken, den ihr auf dem rechten Joy-Con 2-Controller oder unten auf dem Nintendo Switch 2 Pro Controller findet, um ins Chat-Menü zu kommen und die Unterhaltung zu starten. Bis zu 12 Personen können an einem Voice Chat teilnehmen.

Ein Headset braucht ihr dafür nicht, denn in die Switch 2 ist direkt ein Mikrofon integriert, welches eure Stimme selbst auf größere Entfernungen noch klar und deutlich wiedergibt. Dadurch wird sichergestellt, dass ihr den GameChat problemlos sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus, wenn die Konsole in der Docking-Station steckt, verwenden könnt. Da Noise-Cancelling integriert ist, braucht ihr zudem auch keine Störgeräusche aus eurer Umgebung zu fürchten.

In manchen Switch 2-Spielen kann euer Gesicht direkt neben der Spielfigur eingeblendet werden.

Doch damit noch nicht genug: Ihr könnt euch nicht nur miteinander unterhalten, sondern auch euren Bildschirm mit anderen teilen, sodass sie sehen können, was ihr gerade tut und wo im Spiel ihr euch befindet. Dieses Feature kann extrem nützlich sein, wenn man sich an einer schwierigen Stelle schnell mal von einem Freund einen Tipp holen möchte.

Noch interessanter wird es, wenn ihr eine Nintendo Switch 2-Kamera besitzt. Dann könnt ihr nämlich anderen beim Chatten oder Teilen eures Bildschirms euer Gesicht zeigen, damit sie eure spontanen Reaktionen sehen können. Manche Spiele integrieren das Kamera-Feature sogar direkt, wie etwa die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree, wo ihr euer Gesicht in Form eines kleinen Icons neben eurer Spielfigur einblenden könnt.

2. GameCube-Spiele mit Nintendo Switch Online spielen

Zum Launch der Nintendo Switch 2 werden GameCube-Klassiker zur Spielebibliothek von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket hinzugefügt.

Im Abo von Nintendo Switch Online ist schon jetzt eine riesige Sammlung an Spieleklassikern enthalten, die in Zukunft den Namen „Nintendo Classics“ tragen wird. Diese Sammlung wird nun erstmals um Spiele erweitert, die vom Nintendo GameCube stammen. Um sie spielen zu können, muss man sowohl eine Switch 2 besitzen als auch das NSO-Erweiterungspaket abonniert haben. Direkt zum Release-Termin der Konsole werden diese drei Spiele verfügbar sein:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

In The Legend of Zelda: The Wind Waker reist ihr mit eurem Boot zu geheimnisvollen Inseln und könnt den Wind kontrollieren.

Das ursprünglich 2002 veröffentlichte The Legend of Zelda: The Wind Waker gehört mit 96 Punkten auf MetaCritic nicht nur zu den besten GameCube-Spielen, sondern auch zu den besten Action-Adventures aller Zeiten. Im Kern folgt es dem bewährten Rezept der Zelda-Reihe, indem es die Erkundung einer geheimnisvollen Welt mit reichlich Action und kniffligen Rätseln verbindet. Letztere findet ihr zumeist in den Dungeons, die stets mit einem Bosskampf enden.

Von anderen Zelda-Spielen hebt sich The Wind Waker vor allem durch zwei Besonderheiten ab: Erstens sind wir hier häufig mit unserem sprechenden Boot unterwegs, um zu den vielen verstreuten Inseln zu reisen. Das ehemalige Hyrule ist nämlich zum größten Teil vom Ozean überflutet und nur die Bergspitzen ragen noch hervor. Zweitens verfügt Link über den Taktstock des Windes, der die Windrichtung ändern kann und später im Spiel weitere spektakuläre Kräfte offenbart.

F-ZERO GX

F-Zero GX bietet futuristische Rennen mit anspruchsvollen Kursen und 30 Fahrern.

Auch F-ZERO GX hat bei seinem Release im Jahr 2003 hohe Wertungen abgeräumt, der Score auf Metacritic liegt bei 89 Punkten. Das futuristische Rennspiel mit hohem Schwierigkeitsgrad bleibt seinen Vorgängern weitgehend treu. Mit verschiedenen plasmabetriebenen Science-Fiction-Vehikeln, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben, rast ihr über anspruchsvolle Kurse, auf denen Hindernisse und Gefahren wie Minen auf euch warten.

F-ZERO GX bietet einen Story-Modus, in dem ihr als Captain Falcon Missionen absolviert. Das Herz des Spiels ist aber wie in früheren Teilen der Grand-Prix-Modus, in dessen Rennen 30 Fahrer gegeneinander antreten. Euer Ziel ist es, alle vier Cups mit jeweils fünf Rennen zu gewinnen. Daneben gibt es noch einen Multiplayer-Modus für zwei bis vier Spieler*innen (lokal sowie online) und den Modus Time Attack, in dem ihr auf die Jagd nach Bestzeiten geht.

SOULCALIBUR II

In SOULCALIBUR II prügelt ihr euch mithilfe von Nahkampfwaffen. In der GameCube-Version ist Link ein spielbarer Charakter!

Auch das dritte GameCube-Spiel, das am 5.6. den Nintendo Classics hinzugefügt wird, ist ein Meisterwerk: Der Metascore von SOULCALIBUR II steht bei 93 Punkten! Die Fighting-Game-Reihe SOULCALIBUR zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man mit Waffen statt mit bloßen Fäusten kämpft und oft Charaktere aus anderen Spiele-Franchises spielen kann. So ist in der GameCube-Version von SOULCALIBUR II Link ein spielbarer Kämpfer.

Insgesamt stehen euch 25 verschiedene Charaktere zur Auswahl, die mit Waffen wie Äxten, Schwertern und sogar Nunchakus kämpfen. Seine hohen Wertungen hat sich SOULCALIBUR II aber nicht nur durch diese Vielfalt, sondern auch dadurch verdient, dass es einige neue Mechaniken in die Reihe eingeführt hat, die für zusätzliche taktische Möglichkeiten sorgen, etwa Wände an den Rändern der Kampfarenen, an denen spezielle Moves ausgeführt werden können.

Weitere GameCube-Spiele folgen bald!

Nach und nach sollen übrigens noch viele weitere GameCube-Spiele zum NSO-Erweiterungspaket hinzugefügt werden. Beispielsweise wurden bereits Super Mario Sunshine und Pokémon XD: Der dunkle Sturm angekündigt. Ihr könnt euch also auf noch mehr große Klassiker freuen, die man unbedingt mal gespielt haben sollte.

3. Nintendo Classics: Neue Features für N64-Spiele

Für die im Nintendo Switch Online Erweiterungspaket enthaltenen N64-Spiele bekommt ihr auf Switch 2 neue Funktionen.

Zusätzlich zu den neuen GameCube-Spielen können sich diejenigen, die Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket abonniert haben, auch über neue Features für die Spiele vom Nintendo 64 freuen. So könnt ihr auf Switch 2 einen CRT-Filter verwenden, durch den ihr die Spiele im authentischen Look eines Röhrenbildschirms spielen und euch ganz in die damalige Zeit zurückversetzen könnt.

Daneben gibt es zwei neue Komfort-Features: Auf Switch 2 könnt ihr bei jedem der N64-Spiele die Tastenbelegung verändern, um so zu spielen, wie es für euch am bequemsten ist. Außerdem gibt es eine neue Rückspulfunktion: Wenn ihr einen Fehler macht, könnt ihr also die Zeit ein wenig zurückdrehen und weiterspielen, als wäre nichts passiert.

4. Ausgewählte Upgrade Packs ohne zusätzliche Kosten nutzen!

Für einige große Switch-Spiele wird es eine verbesserte Nintendo Switch 2 Edition geben.

Einige der größten Hits von der ersten Switch werden eine technisch und teilweise auch inhaltlich verbesserte Neuauflage für Switch 2 bekommen. Die Nintendo Switch 2 Editions der beiden Zelda-Spiele Breath of the Wild und Tears of the Kingdom beispielsweise erscheinen direkt am 5. Juni.

Wer die Spiele schon auf der ersten Switch besitzt und auf Switch 2 in den Genuss der Verbesserungen kommen will, braucht sich die Spiele nicht noch einmal zu kaufen, sondern kann sich die sogenannten Upgrade Packs holen. Diese werden zwar deutlich günstiger, aber dennoch kostenpflichtig sein.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Wenn ihr Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket besitzt, könnt ihr euch diese Kosten zumindest für die beiden schon erwähnten Zelda-Spiele sparen, denn für diese sind die Upgrade Packs direkt im Abo enthalten! Als Abonnenten und Besitzer der Originalspiele könnt ihr also direkt am Release-Tag der Switch 2 die neuen Versionen spielen, ohne extra zahlen zu müssen.

Die Nintendo Switch 2 Editions von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wurden technisch stark verbessert. Durch höhere Auflösung, detailliertere Texturen und HDR-Unterstützung sind die riesigen, offenen Spielwelten jetzt noch hübscher. Außerdem bekommt ihr eine höhere Framerate und einen zusätzlichen Speicherplatz geboten.

Beide Spiele unterstützen zudem Zelda Notes, einen neuen Service, der euch über die Nintendo Switch App auf euren Mobile-Geräten bei euren Abenteuern unterstützt. Zelda Notes bietet zahlreiche Funktionen und kann euch beispielsweise zu schwer erreichbaren Schreinen führen, interessante Statistiken liefern oder selbst erstellte Baupläne in QR-Codes umwandeln, damit ihr sie teilen könnt. Mehr zu Zelda Notes erfahrt ihr hier: