Großes Switch Multiplayer-Festival gestartet: 2 Gratis-Monate Nintendo Switch Online, günstige Spiele & mehr sichern!

Das Mega-Multiplayer-Festival im Nintendo eShop bietet gleich mehrere große Aktionen, durch die ihr kräftig sparen und sogar Spiele kostenlos spielen könnt.

Der Nintendo eShop hat das große Mega-Multiplayer-Festival gestartet, durch das ihr in den nächsten Wochen gleich von mehreren großen Aktionen profitieren und dabei günstige Angebote abstauben oder sogar Spiele gratis spielen könnt. Wer Nintendo Switch Online abonniert hat, kann sich dabei besondere Vorteile sichern.

In diesem Artikel verschaffen wir euch den Überblick über alle vier Aktionen, von denen zwei bereits gestartet sind, und erklären euch genauer, welche Vorteile sie bieten. Wer lieber gleich zur Übersichtsseite des Festivals will, braucht nur diesem Link zu folgen:

2 Monate Nintendo Switch Online gratis bei Abschluss eines Jahresabos

Jetzt gibt es zwei Monate Nintendo Switch Online kostenlos zum Jahresabo dazu, und zwar auch dann, wenn ihr bereits Mitglied seid.

Läuft bis: 8. September

Wenn ihr euch jetzt 12 Monate beim Abo-Service Nintendo Switch Online holt, bekommt ihr zwei weitere Monate geschenkt dazu! Das Angebot gilt sowohl für das normale Jahresabo als auch für das Jahresabo mit Erweiterungspaket und sogar dann, wenn ihr schon ein NSO-Abo habt. In diesem Fall werden die 14 Monate einfach zu eurer schon bezahlten Zeit hinzuaddiert. Das ist also die ideale Gelegenheit, sich günstig langfristig einzudecken. Die zwei Extra-Monate werden euch nach dem Abschluss des Jahresabos als Code geliefert.

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr nicht nur von den weiteren Aktionen des Mega-Multiplayer-Festivals besonders stark profitieren, sondern auch noch zahlreiche weitere Vorteile genießen. Hier die wichtigsten im Überblick:

Online-Multiplayer: Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele benötigt. Für Mehrspieler-Fans ist der Abo-Service daher ohnehin ein Muss.

Die 19,99€ für das NSO-Jahresabo lohnen sich allein schon für die zahlreichen Klassiker, die ihr dadurch spielen könnt. Mit den zwei Gratis-Monaten, die ihr jetzt bekommt, gilt das natürlich erst recht.

Klassiker spielen: Mit Nintendo Switch Online könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auf zahlreiche Spieleklassiker zugreifen, die ursprünglich für NES, SNES oder Game Boy erschienen sind. Wenn ihr auch den Erweiterungspass abonniert, kommen noch Spiele dazu, die vom N64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive stammen.

Cloud-Speicher und Smartphone-App: Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern, sodass sie sicher sind und ihr notfalls von einer anderen Switch-Konsole aus weiterspielen könnt. Außerdem könnt ihr die Smartphone-App verwenden, die euch in bestimmten Spielen besondere Features oder den Voice Chat nutzen lässt.

Exklusive Angebote: Es gibt Angebote, die nur NSO-Mitgliedern offenstehen. Dazu gehören beispielsweise die Nintendo Switch Game Coupons, durch die ihr beim Spielekauf kräftig sparen könnt. Auch die Battle-Royale-Spiele Tetris 99 und F-ZERO 99, bei denen 99 Spieler*innen online gegeneinander antreten, könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen, und zwar ohne zusätzliche Kosten.

Beim Spielekauf sparen durch Extra-Goldpunkte

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr beim Kauf bestimmter Switch-Spiele jetzt die vierfache Menge an Goldpunkten einsacken.

Läuft bis: 18. August

Beim Kauf ausgewählter Spiele im Nintendo eShop könnt ihr jetzt zusätzliche Goldpunkte abstauben. Normalerweise bekommt man bei Einkäufen Goldpunkte im Wert von 5 Prozent des Einkaufspreises gutgeschrieben, die man benutzen kann, um bei künftigen Spielekäufen im Nintendo eShop zu sparen. Während der Aktion sind es nun satte 20 Prozent für diejenigen, die Nintendo Switch Online abonniert haben, und 10 Prozent für alle anderen. Hier geht's direkt zur Aktion:

Das bedeutet also: Wenn ihr ein Spiel für 59,99€ kauft, werden euch als NSO-Mitglied Goldpunkte im Wert von 12€ und ansonsten im Wert von 6€ gutgeschrieben. Die Aktion gilt für diese sechs Spiele und auch für ihre DLCs:

Super Mario Bros. Wonder: Das Jump&Run gehört mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von 91 Punkten laut OpenCritic zu den am besten bewerteten Spielen des letzten Jahres. Das Lob hat es sich dadurch verdient, dass es all die typischen Mario-Stärken und noch dazu viele kreative Ideen bietet, von der Verwandlung in einen Elefanten bis hin zu den Wunderblumen, die so ziemlich alles möglich machen und die Welt buchstäblich auf den Kopf stellen können.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Pokémon Karmesin und Purpur: Die jüngsten Spiele der Pokémon-Hauptreihe bieten wie üblich motivierendes Monstersammeln und spannende Rundentaktikkämpfe, aber erstmals auch eine echte Open World mit abwechslungsreichen Landschaften, die ihr sogar im Koop erkunden könnt. Mit den beiden Teilen der Erweiterung „Der Schatz von Zone Null“ kommen noch die am Fuß eines Berges gelegene Kitakami-Region und die Blaubeer-Akademie, die sich in einer riesigen Kuppel unter dem Meer befindet, dazu.

Super Smash Bros. Ultimate: Das Fighting Game Super Smash Bros., in dem ihr mit berühmten Nintendo-Charakteren antretet und versucht, euch gegenseitig von der Stage zu werfen, verdankt seine Beliebtheit unter anderem dem Umstand, dass es leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist und eine hohe Langzeitmotivation bietet. Die Ultimate Edition enthält 74 Charaktere und 103 Stages, mit den Fighters Passes 1 und 2, die ebenfalls Teil der Goldpunkte-Aktion sind, kommen insgesamt 11 weitere Kämpfer und noch mehr hinzu.

8:46 Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Animal Crossing: New Horizons: Die Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation ist das ideale Spiel für all jene, die ihren Sommer zumindest virtuell auf einem idyllischen Inselparadies verbringen wollen. Auf Letzterem seid ihr bei eurer Ankunft noch einsam, doch wenn ihr die Insel schön gestaltet und für wohnliche Behausungen sorgt, zieht ihr bald viele der niedlichen Bewohner in Tiergestalt an, mit denen ihr euch selbstverständlich wie bei früheren Animal Crossing-Spielen anfreunden könnt. Der DLC Happy Home Paradise, in dem ihr unter anderem Ferienwohnungen entwerft, ist auch Teil der Aktion.

Pokémon-Legenden: Arceus: Wie in den Spielen der Pokémon-Hauptreihe geht es auch in Pokémon-Legenden: Arceus darum, Pokémon einzufangen und zu trainieren, um anschließend mit ihnen in spannenden Rundenkämpfen anzutreten. Ihr werdet allerdings weit in die Vergangenheit in eine Zeit geschickt, zu der es noch keine Pokémon-Liga gab, und bekommt einige frischen Ideen wie die neue Anschleich-Mechanik geboten.

Super Mario Party: Wie üblich in der Reihe zieht ihr auch in Super Mario Party für Nintendo Switch eure Spielfigur über ein Spielbrett und müsst euch je nachdem, wo euch das Würfelglück landen lässt, in einem der 80 verschiedenen Minispiele beweisen. Auch wenn ihr prinzipiell allein spielen könnt, werdet ihr am meisten Spaß haben, wenn ihr im lokalen Multiplayer gegeneinander antretet oder – ganz neu – im OnlineModus die Party steigen lasst.

Mega-Probespielen für NSO-Mitglieder

Eine Woche lang könnt ihr vier Switch-Spiele komplett kostenlos spielen, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt.

Start am: 19. August

Wer ein Abo bei Nintendo Switch Online hat, kann ohnehin schon immer mal wieder ausgewählte Switch-Spiele eine Woche lang komplett kostenlos spielen. Zum Multiplayer-Festival gibt es aber eine besonders große Gratis-Aktion: Gleich vier Switch-Spiele auf einmal werden vorübergehend kostenlos spielbar sein. Um welche vier Titel es sich handelt, wird erst noch bekannt gegeben. Bislang wissen wir nur, dass es sich natürlich um Titel mit Mehrspieler-Modi handeln wird.

Mega-Multiplayer-Sale: Bis zu 70% Rabatt auf hunderte Switch-Spiele!

Im riesigen Multiplayer-Sale werdet ihr hunderte Switch-Spiele mit den verschiedensten Multiplayer-Modi günstiger abstauben können.

Start am: 26. August

Das krönende Finale des Multiplayer-Festivals ist der riesige Sale im Nintendo eShop, bei dem ihr hunderte Spiele für Nintendo Switch bis zu 70 Prozent günstiger bekommen werdet. Konkrete Angebote sind noch nicht bekannt, aber ihr könnt euch sicher sein, dass die gesamte Bandbreite der Mehrspieler-Modi abgedeckt wird, von Koop über Party-Spiele bis hin zu kompetitivem Online-Multiplayer. Sobald der Sale gestartet ist, findet ihr die Angebote hier:

Mega-Multiplayer Festival im Nintendo eShop: Behaltet alle Aktionen im Blick!

Wenn ihr euch gerne mit anderen Spieler*innen messt oder auch gerne gemeinsam im Koop spielt, hat das Mega-Multiplayer-Festival also eine Menge zu bieten, und zwar ganz besonders dann, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Weitere Infos und Updates zu den vier Aktionen sowie Links zu den schon gestarteten Angeboten findet hier ihr auf der Übersichtsseite des Nintendo eShop: