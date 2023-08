Überraschung! Mit Switch Online gibt's ab sofort zwei Pokémon-Spiele gratis

Ihr könnt euch jetzt mit dem Abo zwei Pokémon-Spiele ohne Zusatzkosten sichern.

Alle mit einem Nintendo Switch Online-Abo bekommen in regelmäßigen Abständen neue Spiele ohne Zusatzkosten spendiert. Diesmal gab es aber eine ziemlich überraschende Ankündigung: Bei der neuesten Pokémon-Presents wurde enthüllt, dass diesen Monat auch zwei Pokémon-Spiele dabei sind.

Wann erscheinen die neuen Spiele? Wie im Stream ebenfalls angekündigt wurde, müsst ihr euch nicht mehr gedulden. Die beiden Titel sind ab sofort verfügbar.

Diese Pokémon-Spiele gibt es jetzt gratis mit Switch Online im August

Diesmal könnt ihr euch wieder über zwei echte Klassiker der Game Boy- und N64-Ära freuen. Diese Spiele sind dabei:

Pokémon Trading Card Game (GBC)

(GBC) Pokémon Stadium 2 (N64)

Brauche ich den Expansion Pass für die Spiele? Ja und nein. Für Pokémon Stadium 2 müsst ihr das teurere Abomodell mit Expansion Pass besitzen. Das Pokémon Trading Card Game dagegen könnt ihr auch ohne den Erweiterungspass spielen, solange ihr ein Switch Online-Abo besitzt.

Das erwartet euch in den beiden neuen Spielen: Das Pokémon Trading Card Game ist eine Videospielumsetzung des beliebten Kartenspiels. Hier baut ihr euer Deck mit Pokémon-Karten auf und tretet gegen andere Trainer*innen mit ihnen an.

In Pokémon Stadium 2 dagegen tretet ihr klassisch in Arenakämpfen mit euren Pokémon an. Zusätzlich gibt es aber auch jede Menge Minispiele.

Was es sonst noch alles bei der Pokémon Presents zu sehen gab, könnt ihr in unserem Liveticker verfolgen:

Mehr zum Thema Pokémon Presents August 2023: Alle Ankündigungen und Trailer des Events im Liveticker von Annika Bavendiek

Alle Infos zu Switch Online im Kompaktformat

Nintendo Switch Online gewährt euch Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek mit ausgewählten NES-, SNES- und Game Boy-Klassikern, sowie den Online-Modus von Switch-Spielen.

Das Grund-Abo ist in folgende Preise unterteilt:

1 Monat: 3,99 Euro

3 Monate: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Gegensatz zu den originalen Versionen können die Spiele im Nintendo Switch Online-Abo jederzeit gespeichert werden. Außerdem ist es möglich, mit der Tastenkombination ZL+ZR die Zeit zurückzuspulen, um Fehler zu korrigieren. Weitere Boni sind der Bildschirmfilter und das gemeinsame Spielen ohne Link-Kabel.

Wem das nicht genügt, der kann mit einem Aufpreis noch den Erweiterungspass abonnieren. Dieser kostet:

für 12 Monate: 40 Euro

für 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Mit dem Erweiterungspass habt ihr Zugriff auf ausgewählte N64-, Game Boy Advance- und Sega Mega Drive-Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Es besteht die Möglichkeit, den Abo-Dienst kostenlos für sieben Tage zu testen.

Was sagt ihr zu den beiden neuen Spielen bei Switch Online, werdet ihr sie ausprobieren?