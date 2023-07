Über 1000 Switch-Spiele im Angebot: Das sind die besten Schnäppchen der Woche im Nintendo eShop

Im Nintendo eShop könnt ihr gerade wieder eine Menge Spiele für Nintendo Switch zum günstigen Preis abstauben.

Im Nintendo eShop könnt ihr diese Woche wieder viele spannende Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommen. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht, darunter große AAA-Hits ebenso wie kreative Indie-Titel, denen ihr auf jeden Fall mal einen Blick gönnen solltet. Falls ihr lieber selbst die Deals im Nintendo eShop durchstöbern wollt, könnt ihr das hier tun:

NieR: Automata The End of YoRHa Edition

1:21 Nier Automata kommt auf die Switch - Trailer enthüllt The End of YoRHa Edition

Angebot gültig bis: 26. Juli

NieR: Automata ist eines der kreativsten und besten Action-Rollenspiele der letzten Jahre. Trotz des Science-Fiction-Settings wird vor allem auf Nahkämpfe gesetzt, die so spektakulär ausfallen, wie man es von Platinum Games (Bayonetta, Metal Gear Rising) erwarten kann. Schusswaffen und Drohnen gibt es aber auch, zudem lässt NieR: Automata immer wieder Gameplay-Elemente aus anderen Genres vom Shoot ’em up bis zur Visual Novel einfließen.

Die Geschichte dreht sich um einen Kampf zwischen Androiden und Alien-Maschinenwesen auf einer postapokalyptischen Erde. Sie entfaltet sich erst ganz, wenn man NieR: Automata mehrfach durchspielt, wobei sich die einzelnen Durchgänge stark unterscheiden. In der The End of YoRHa Edition für Nintendo Switch ist übrigens der DLC, der auf NieR Replicant basierende Zusatzinhalte bietet, bereits enthalten.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

6:01 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Test-Video zum Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel

Angebot gültig bis: 31. Juli

Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle bekommt ihr ein exklusives Taktik-Highlight für Nintendo Switch 65 Prozent günstiger. Hier verbünden sich Mario und seine Freunde mit den niedlichen Häschen aus dem Hause Ubisoft, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. Dabei erkundet ihr mit eurer Heldengruppe vier abwechslungsreiche Regionen, in denen neben Kämpfen auch Rätsel und versteckte Schätze auf euch warten.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und erinnern an Titel wie XCOM. Jede einzelne Figur hat ihre eigenen Spezialfähigkeiten, die ihr nicht nur klug nutzen, sondern auch miteinander kombinieren müsst, um erfolgreich zu sein. Neben dem tollen Gameplay haben auch der Humor und der hübsche, knallbunte Look dazu bigetragen, dass wir im GamePro-Test stolze 86 Punkte vergeben haben.

Final Fantasy VII

1:44 Final Fantasy 7 - Trailer zur Neuauflage

Angebot gültig bis: 26. Juli

Für nur 7,99€ könnt ihr mit Final Fantasy 7 einen der ganz großen Klassiker der JRPG-Geschichte nachholen. Die Switch-Version bleibt zwar nah am Original aus 1997 mit seinen gerenderten Hintergründen und putzigen 3D-Figuren, bringt aber einige Verbesserungen mit. So könnt ihr jetzt Zufallskämpfe vermeiden oder in den Turbomodus schalten, um schneller voranzukommen.

Ihr schlüpft in die Rolle des ehemaligen Söldners Cloud Strife, der sich einer Widerstandsgruppe anschließt, um einen bösartigen Großkonzern zu bekämpfen. Die Geschichte ist spannend, das größte Highlight des Rollenspiels ist aber die Spielwelt, die sich erst nach einigen Stunden öffnet und ihre wahre Größe zeigt. Die Kämpfe sind nicht streng rundenbasiert, sondern legen über eine Zeitleiste fest, wann welche Figur angreifen darf, was sie dynamischer macht.

Rain World

1:12 Rain World - Gameplay-Trailer stellt das Sandbox-Spiel vor

Angebot gültig bis: 25. Juli

Rain World ist ein 2D-Platformer in einem ebenso schicken wie düsteren 16-Bit-Look. In einer postapokalyptischen Welt voller verfallener Ruinen spielt ihr ein Mischwesen aus Katze und Schnecke. Die zwölf verschiedenen Regionen stecken voller Geheimnisse, deren Erforschung aber mit einem hohen Risiko verbunden ist: Durch die sintflutartigen Regenfälle besteht ständig die Gefahr zu ertrinken, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist.

Noch dazu ist die Welt voll von gefährlichen und oftmals riesigen Kreaturen, die euch fressen wollen. Ganz wehrlos ist eure Schneckenkatze aber nicht: Entsprechendes Geschick vorausgesetzt, kann sie zumindest manche der Feinde besiegen und vom Gejagten zum Jäger werden. Oftmals ist es allerdings sinnvoller, auf List und ein planvolles Vorgehen zu setzen und die tückische Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Star Ocean First Departure R

Die gerenderten Hintergründe von Star Ocean First Departure sehen auch heute noch hübsch aus.

Angebot gültig bis: 26. Juli

Der ursprünglich für SNES erschienene JRPG-Klassiker Star Ocean hat schon im Jahr 2007 ein aufwendiges Remake mit neuer Grafik und schicken Anime-Zwischensequenzen bekommen. Dieses hat mit weiteren Verbesserungen unter dem Namen First Departure R seinen Weg auf Nintendo Switch gefunden. Grafisch kann sich das Rollenspiel nicht zuletzt dank seiner detaillierten gerenderten Hintergründe nach wie vor sehen lassen.

Auch spielerisch hat Star Ocean einiges zu bieten. Zwar wird klassisch auf Kämpfe in der Gruppe gesetzt, diese laufen aber nicht rundenbasiert, sondern sehr actionreich ab. Ihr schaltet frei zwischen euren Teammitgliedern hin und her und steuert sie in Echtzeit. Außerdem verfügt Star Ocean über ein interessantes Szenario, das Science Fiction und Fantasy mischt, und eine komplexe Geschichte mit verschiedenen Pfaden und möglichen Enden.

FAR: Changing Tides

1:34 Far: Changing Tides verspricht eine Reise, die ihr nicht vergesst

Angebot gültig bis: 2. August

Far: Changing Tides ist der Nachfolger des Indie-Hits Far: Lone Sails. Erneut müssen wir die Postapokalypse durchqueren. Statt mit ausgetrockneten Landschaften bekommen wir es diesmal aber mit einer überfluteten Welt zu tun, durch die wir uns mit unserem improvisierten, mit Segeln, Rudern und einem Motor ausgestatteten Schiff bewegen. Als kleiner Junge suchen wir nach einem neuen Zuhause, müssen aber natürlich in erster Linie überleben.

Auf unserer Reise müssen wir uns stets gut um den Zustand unseres Schiffs kümmern. Unterwegs halten wir hin und wieder an, um Gebäude und kleine Inseln zu untersuchen oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dazu müssen wir häufig kleine Rätsel lösen. Die spielerische Herausforderung steht jedoch nicht im Vordergrund. Viel wichtiger ist die dichte Atmosphäre, die Far: Changing Tides durch sein tolles Artdesign und den stimmungsvollen Soundtrack erzeugt.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

In RollerCoaster Tycoon 3 erschafft ihr euren eigenen Vergnügungspark mit spektakulären Achterbahnen.

Angebot gültig bis: 2. August

Mit der RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition bekommt ihr das vollständige Paket des Aufbauspiel-Klassikers einschließlich der beiden Erweiterungen „Klatschnass!“ und „Wild!“, durch die ihr Wasserparks sowie Gehege für 20 verschiedene Tiere bauen könnt. Kern des Spiels bleibt aber das Erschaffen eines traditionellen Vergnügungsparks mit spektakulären Achterbahnen, die ihr sogar in der First-Person-Perspektive austesten könnt.

Es gibt aber noch sehr viel mehr, um das ihr euch kümmern müsst, beispielsweise um die richtige Platzierung der Essensstände, die das nötige Kleingeld für eure Attraktionen in die Kasse spülen. Auch die Ordnung und Sauberkeit in eurem Park und das Einstellen des Personals gehören zu eurem Aufgabengebiet. Die Verwaltungsarbeit bleibt jedoch stets eher ein Nebenaspekt des Spiels, die kreative Gestaltung des Parks steht klar im Vordergrund.

PowerWash Simulator

0:24 Der PowerWash Simulator liefert putzende Genugtuung

Angebot gültig bis: 26. Juli

Der Anfang des Jahres für Switch erschienene PowerWash Simulator ist ein echter Überraschungshit. Mit Hilfe eines Hochdruckreinigers spült ihr hier aus der Egoperspektive Dreck weg, was eine erstaunlich befriedigende und entspannende Wirkung hat. Das im Kern simple Spiel profitiert dabei von seinen vielfältigen Schauplätzen, die von der U-Bahn-Station über den Spielplatz bis hin zur Dampflok reichen.

Im Karrieremodus kümmert ihr euch zudem darum, euer eigenes Geschäft aufzubauen, und schaltet dabei Upgrades und neue Werkzeuge frei. Im Koop-Modus könnt ihr euch gegenseitig bei euren Jobs unterstützen oder einfach nur im freien Spiel herumalbern. Falls ihr hingegen nach einer Herausforderung sucht, könnt ihr den Challenge-Modus spielen, in dem ihr mit begrenzter Zeit oder knappen Wasservorräten auskommen müsst.

Alba: A Wildlife Adventure

1:03 Alba: A Wildlife Adventure: Trailer zeigt das Open World-Spiel in Aktion

Angebot gültig bis: 26. Juli

Alba: A Wildlife Adventure ist das ideale Spiel für entspannte Sommerabende. Wir spielen die junge Alba, die ihre Sommerferien bei ihren Großeltern auf einer idyllischen Insel verbringt. Die friedliche Spielwelt, die neben hübschen Landschaften aus Farmen, einem alten Fort und einem Dorf mit Cafés und kleinen Läden besteht, dürfen wir frei erkunden. Dabei stellen wir allerdings fest, dass die Idylle bedroht ist.

Herumliegender Müll und ein geplanter Hotelkomplex werden zur Gefahr für die Landschaft und die Tierwelt, außerdem scheint von Zäunen bis hin zu Futterstellen vieles auf der Insel langsam zu verfallen. Deswegen packen wir als Alba selbst an, reparieren, was kaputt ist, und gründen sogar eine Organisation aus Freiwilligen, die dafür sorgen wollen, dass die Schönheit der Insel bewahrt wird.

ATONE: Heart of the Elder Tree

9:36 Atone - Preview-Video: Gegen Sippenhaft hilft Taktgefühl

Angebot gültig bis: 4. August

Das erst im Januar 2023 erschienene ATONE: Heart of the Elder Tree gehört mit einem Rabatt von 86 Prozent und einem Preis von nur 1,99€ zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Wir spielen Estra, die Tochter des letzten großen Anführers der Menschheit, deren Aufgabe es ist, nach dem Verschwinden der Götter den heiligen Urbaum und damit das ganze Reich Midgard zu beschützen.

Estra muss sich dazu auf eine weite Reise begeben, während der sie viele seltsame Charaktere kennenlernt und schwierige Entscheidungen treffen muss, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Daneben besteht das Gameplay aus kniffligen Rätseln und aus Kämpfen mit Schwert und Axt. Das kreative, von Rhythmusspielen inspirierte Kampfsystem profitiert sehr von dem stimmungsvollen Soundtrack.

Über 1000 weitere Sonderangebote im Nintendo eShop

Wie gesagt, sind die zehn in diesem Artikel vorgestellten Spiele nur ein winziger Ausschnitt aus den Sonderangeboten im Nintendo eShop. Insgesamt gibt es derzeit mehr als 1000 Spiele für Nintendo Switch günstiger. Hier findet ihr die komplette Liste: