Bei Saturn gibt es gerade einen interessanten Tarifdeal für alle, die ein neues Smartphone brauchen und Interesse an einer PS4 Pro haben. Ihr bekommt die Konsole zusammen mit dem Samsung Galaxy S10, wenn ihr für 31,99 Euro pro Monat einen Vertrag bei Vodafone abschließt. Der Tarif beinhaltet 18 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flatrate und freien Zugang zu allen Vodafone-Hotspots.

Saturn-Tarifdeal: Samsung Galaxy S10 + PS4 Pro + 18 GB LTE für 31,99€ mtl.

Das sind die Gesamtkosten: Zu den monatlichen Kosten kommen noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro sowie ein einmaliger Gerätepreis von 49 Euro dazu. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, nach Ablauf dieser Zeit wird die monatliche Gebühr auf 36,99 Euro erhöht. Alles zusammengerechnet bezahlt ihr damit für die ersten zwei Jahre 856,75 Euro.

So viel spart ihr: Das Samsung Galaxy S10 allein kostet bei Saturn derzeit 629 Euro. Für die PS4 Pro muss man etwa 299 Euro einrechnen. 18 GB LTE bekommt man normalerweise nicht für weniger als 19 Euro pro Monat. Somit käme man beim Einzelkauf aller Leistungen auf Gesamtkosten von 1.384 Euro, also rund 527 Euro mehr als in Saturns Tarifdeal. Selbst wenn man auf sehr günstige Sonderangebote für die Geräte wartet, lässt sich diese Differenz nicht ausgleichen.

Saturn-Tarifdeal: Samsung Galaxy S10 + PS4 Pro + 18 GB LTE für 31,99€ mtl.

Das bietet das Samsung Galaxy S 10

Das Samsung Galaxy S10 verfügt über 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und einen schnellen Octa-Core-Prozessor mit Taktfrequenzen bis zu 2,7 GHz. Das 6,1 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 3.040 x 1.440 Bildpunkten und liefert unter anderem dank dem sonst vor allem bei 4K-Fernsehern eingesetzten HDR10+ eine hohe Bildqualität.

Auch die Kamera mit einer maximalen Auflösung von 16 Megapixeln kann sich sehen lassen. Videos können in 4K mit 60 fps aufgenommen werden. Der Akku mit 3400 mAh reicht für bis zu 19 Stunden Sprechzeit. Als Betriebssystem dient Android 9.