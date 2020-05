Die PlayStation 4 Pro bekommt passend zum Release von The Last of Us 2 eine besondere Limited Edition. Diese Sonderedition erscheint zeitgleich mit dem Spiel am 19. Juni 2020 und ab sofort könnt ihr sie für 499 Euro vorbestellen.

The Last of Us 2 PS4 Pro Limited Edition

Das erwartet euch mit dem Bundle: Ihr erhaltet die PS4 Pro mit einem Ellie-Tattoo auf der Frontseite der Konsole. Des Weiteren verfügt der DualShock 4 Wireless-Controller ebenfalls über ein Ellie-Tattoo. Auf dem Touchpad ist zudem das Logo von The Last of Us 2 zu finden.



Darüber hinaus gehört eine physische Kopie des Spiels zum Bundle und natürlich bekommt ihr als Vorbesteller die besonderen The Last of Us 2 PS4-Theme, Avatare und weitere Boni.



Das sagt Art Director John Sweeney zur besonderen Edition der PS4 Pro:

"Als wir The Last of Us Part II erstmals vorgestellt haben, hatten wir keine Ahnung davon, wie schnell die Fans Ellies Tattoo aufgreifen würden. Innerhalb eines Tages sahen wir schon, wie Versionen aus dem echten Leben in Social-Media-Kanälen auftauchten, und seitdem teilen Fans Woche für Woche Fotos ihrer neuen Tattoos mit uns.



Als sich die Möglichkeit ergab, ein PS4 Pro-System in individueller Ausführung für The Last of Us Part II zu gestalten, arbeitete ich mit unserem damaligen Grafikdesigner Angel Garcia zusammen. Wir zogen ein paar unterschiedliche Ideen in Betracht, landeten aber letztendlich immer wieder bei Ellies Tattoo."

Last of Us 2 Wireless-Controller vorbestellen

Wer schon eine PS4 besitzt und nicht unbedingt die Limited Edition der Konsole will, kann sich nun auch den besonderen DualShock 4 Wireless-Controller in der The Last of Us 2 Limited Edition vorbestellen. Dieser kostet 74,99 Euro und erscheint ebenfalls am 19. Juni.

Last of Us 2 Wireless-Headset vorbestellen

Um das Paket abzurunden, könnt ihr außerdem das The Last of Us 2 Wireless-Headset Gold in der Limited Edition kaufen. Dieses ist ebenfalls von Ellies-Tattoos gezeichnet und kostet 99,99 Euro.

6 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2 vorbestellen: Sichert euch jetzt die Special Edition [Anzeige]