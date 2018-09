The Witcher-Serie - Henry Cavill spielt Geralt & das Internet reagiert mit witzigen Tweets

Seit letzter Woche steht fest: Henry Cavill übernimmt die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Serienadaption von The Witcher, spielt den Hexer Geralt von Riva.

Und wie so häufig haben etliche Menschen im Internet auf die Bekanntgabe der Besetzung reagiert, darunter auch mit einigen witzigen Einträgen und Bildern, insbesondere auf Twitter. Besonders beliebt dabei: Die Badewannen-Szene aus The Witcher 3: Wild Hunt, in die vielfach - mal mehr, mal weniger fachmännisch - der Kopf von Henry Cavill hineingephotoshopt wurde.

Eine kleine Auswahl von Tweets findet ihr nachfolgend:

The DFTG crew here might be a liiiiittle hyped about the recent @netflix #TheWitcher announcement! We present to you ... Geralt of Steel. pic.twitter.com/vdMBGH9oHo — Don't Feed the Gamers "DFTG" (@YouFedtheGamers) September 5, 2018

Henry Cavill is Geralt

Geralt is Henry Cavill

There are no gods pic.twitter.com/WImB5QnqiH — Polygon (@Polygon) September 4, 2018

Spikat - Henry Cavill är Geralt i Netflix The Witcher-serie!... pic.twitter.com/cAicWOLjKA — Pew Pew Pew Sverige (@se_pew) September 4, 2018

Für die Serienumsetzung arbeiten die Macher mit Andrzej Sapkowski zusammen, der die Romane schrieb, auf denen die Witcher-Serie basiert. Die Serie soll voraussichtlich im Jahr 2019 auf Netflix erscheinen.