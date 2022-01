Am 25. März 2022 erscheint Tiny Tina's Wonderlands und ihr könnt euch jetzt eure Edition für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X vorbestellen. Das Spiel erscheint dabei in mehreren Editionen und wir stellen euch diese in diesem Artikel im Detail vor. Sichert euch jetzt die für euch beste Edition. Unter anderem könnt ihr euch ein schickes Steelbook sichern.

Vorbesteller-Bonus: Wer das Spiel vor dem Release kauft, erhält das Goldener-Held-Rüstung-Pack kostenlos dazu. Der Bonus ist Teil einer jeden Edition. Der Code für den Bonus wird dabei in der physischen Box mitgeliefert.

Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 89,95 Euro.

Das erwartet euch:

Spiel (Next-Gen-optimiert für PlayStation®5 / Xbox Series X|S)

Dragon-Lord-Pack

Season Pass inklusive Arschgaul-Pack

Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition mit Steelbook

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 74,99 Euro.

Das erwartet euch: Neben den folgenden Inhalten gibt es bei Amazon ein Steelbook dazu.

Spiel (Next-Gen-optimiert für PlayStation®5 / Xbox Series X|S)

Dragon-Lord-Pack

Steelbook bei Amazon

Tiny Tina's Standard Edition

Das kostet die Edition: Der Preis liegt bei 69,99 Euro.

Das erwartet euch: Ihr bekommt das Spiel ohne Next-Gen-Optimierung. Entsprechend gibt es hier nur die PS4- und Xbox One-Version zu kaufen.

Trailer zu Tiny Tina's Wonderlands

Schaut euch den Story-Trailer zu Tiny Tina's Wonderlands an, um euch schon jetzt auf das wilde Abenteuer auf der Jagd nach dem Dragon Lord vorzubereiten.