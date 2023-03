Düsteres Ninja Turtles-Spiel kommt und mein 20 Jahre alter Traum wird endlich wahr

Zugegeben, auf diesem Bild ist nicht Ronin zu sehen, aber dessen Identität ist ja anfangs ohnehin geheim.

Was haben Teenage Mutant Ninja Turtles und God of War gemeinsam? Auf den ersten Blick definitiv nicht viel. Während die Geschichten um die pizzaliebenden Schildkröten-Mutanten oft eher leichtherzig sind, schlägt die God of War-Reihe einen deutlich ernsteren Ton an.

Eine Ausnahme gibt es hier aber, nämlich den TMNT-Comic "The Last Ronin". Der erzählt eine weitaus düstere Geschichte um den letzten überlebenden Turtle und der soll nun ein Videospiel bekommen.

TMNT trifft God of War und könnte das Spiel meiner Träume werden

Viel ist zum kommenden Titel noch nicht bekannt, Im Interview mit Polygon bestätigte Doug Rosen von Paramount lediglich, dass eine Videospiel-Umsetzung des Comics in Planung ist. Dabei soll es sich um ein Action-Rollenspiel aus der Third-Person handeln, dass die Story von The Last Ronin möglichst authentisch nacherzählen will. Als Inspiration für die Umsetzung dienen dabei die neuesten God of War-Teile.

Und genau das könnte die perfekte Mischung sein. Schon das 2018er Soft-Reboot von God of War setzte den Fokus sehr viel stärker auf die Story und seine Charaktere. Dieser geerdete Ansatz würde auch zur erwachseneren Story von The Last Ronin passen.

In der Comic-Reihe von 2020 geht es nämlich nicht um alle vier Turtles. Vielmehr spielt die Story in einer düsteren Zukunft: Michelangelo, jetzt unter dem Namen Ronin bekannt, ist hier der letzte Überlebende der Turtles, nachdem der Foot Clan seine Familie getötet hat. Ausgerüstet mit den Waffen seiner Brüder ist Mikey auf Rache aus.

Dabei sollen wir aber nicht zwingend nur einen Charakter spielen. Wie Rosen im Interview nämlich erklärte, könnten wir die anderen Turtles in Flashback-Sequenzen ebenfalls spielen, den Großteil der Spielzeit sollen wir aber mit Ronin verbringen.

Wann kommt das The Last Ronin-Spiel? Das ist aktuell noch nicht bekannt, laut Rosen liegt der Release aber wohl noch einige Jahre in der Zukunft. Auch welches Studio hinter der Entwicklung steckt, hat er noch nicht verraten.

Meinung der Redaktion

Eleen Reinke Als ich vor 20 Jahren im zarten Alter von 10 Jahren zum ersten Mal die Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen habe, - oder Teenage Mutant Hero Turtles, wie sie hierzulande hießen - war das so ziemlich das Coolste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Auch die Folgeserien habe ich sporadisch immer mal wieder verfolgt und freue mich jetzt auf den kommenden Film "Mutant Mayhem".



An den Videospielen war ich dagegen meist eher weniger interessiert, nicht zuletzt weil viele von ihnen primär Kampfspiele waren und mir nicht das gaben, was ich an den Turtles immer so cool fand. Das könnte mit dem The Last Ronin-Spiel jetzt aber anders werden. Zumindest wenn der Titel es schafft, die Story des Comics genauso emotional wie die Vorlage zu erzählen.

Was haltet ihr von einem Spiel zu The Last Ronin? Seid ihr gespannt auf eine eher düstere Turtles-Umsetzung oder mögt ihr lieber die leichtherzigeren Storys?