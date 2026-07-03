Bevor er Spider-Man wurde, hatte dieser Hollywood-Star vor 37 Jahren seinen ersten Auftritt in einem Nintendo-Werbefilm

Tobey Maguire (links) hatte in dem Nintendo-Film The Wizard nur eine kleine Rolle. (Quelle: The Wizard - Universal Pictures / Carolco Pictures)

Fast alle großen Hollywood-Schauspieler*innen haben irgendwann einmal klein angefangen. Und manchmal kann man das sogar wörtlich nehmen. Schließlich feierten viele spätere Stars ihre ersten Auftritte schon als Kinder in kleinen Nebenrollen.



So auch Tobey Maguire. Lange bevor er als Spider-Man durch New York schwang, stand er für The Wizard vor der Kamera – einen Film, der unter Nintendo-Fans eher berüchtigt ist.

Mehr Werbung als Film

The Wizard erschien 1989 und erzählt die Geschichte des jungen Jimmy, der als außergewöhnliches Videospiel-Talent gemeinsam mit seinem Bruder Corey und dessen Freundin Haley quer durch die USA reist. Ihr Ziel ist ein großes Nintendo-Turnier, bei dem Jimmy gegen die besten Spieler*innen des Landes antreten soll.

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Nintendo ging es mit dem Film aber weniger darum, ein Familienabenteuer in die Kinos zu bringen, sondern vielmehr darum, Werbung für das NES und die eigenen Spiele zu machen.

In The Wizard zeigte Nintendo zum Beispiel erstmals Super Mario Bros. 3 einem großen Publikum und hoffte damit natürlich, das Interesse der jungen Kinobesucher*innen zu wecken.

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Auch der Power Glove bekam seinen großen Auftritt. Der Handschuh sollte Bewegungssteuerung auf dem NES ermöglichen und war einer der ersten Versuche, klassische Controller durch Gesten zu ersetzen. In der Realität entwickelte sich das Zubehör allerdings zu einem gewaltigen Flop und verschwand schon nach kurzer Zeit wieder vom Markt.

Erst viele Jahre später gelang Nintendo mit der Wii der große Durchbruch bei der Bewegungssteuerung.

Tobeys erster Auftritt

Zwischen all der Nintendo-Werbung versteckt sich aber auch ein kleines Stück Hollywood-Geschichte.

The Wizard markiert nämlich den ersten Filmauftritt von Tobey Maguire. Der spätere Spider-Man-Darsteller spielt einen der Begleiter des arroganten Turnierfavoriten Lucas und ist nur für wenige Augenblicke zu sehen.

Damals dürfte wohl niemand damit gerechnet haben, dass aus dem Jungen im Hintergrund einmal einer der bekanntesten Spider-Man-Darsteller werden würde.

Habt ihr The Wizard damals gesehen oder kennt ihr den Film vor allem wegen seiner Rolle in der Nintendo-Geschichte?