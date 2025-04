"Dachte, das Original wär von 2010": Nischige PS5-Reihe bekommt massives Grafik-Upgrade auf UE5 und der Unterschied zum Vorgänger ist absurd

Ausgerechnet das neue Tour de France-Spiel wird grafisch aufgemöbelt.

Auch wenn die Unreal Engine 5 durchaus noch ihre Schmerzpunkte hat, kann sie doch unumstritten sehr schicke Grafik aus Spielen rausholen. Und das geht selbst bei kleineren Titeln ohne allzu viel Budget. Das zeigt jetzt ausgerechnet der neueste Teil der Tour de France-Reihe. Der bekommt mit dem diesjährigen Ableger nämlich einen ordentlichen Grafikboost.

Dieses Sportspiel sieht endlich wie ein PS5-Titel aus

Die Tour de France-Spiele erscheinen fast schon pflichtbewusst jedes Jahr für Konsolen und PC. Optisch konnte man über die Reihe aber bislang im besten Falle sagen "nichts Weltbewegendes". Jetzt wagt die Sport-Reihe von Cyanide Studios mit dem 2025-Ableger aber den Sprung auf die Unreal Engine 5.

Und das macht optisch so einiges her. Besonders der direkte Vergleich zum letztjährigen Ableger Tour de France 2024 macht deutlich, wie groß der Sprung ist, was auch der neue PlayStation-Trailer zeigt:

1:14 Tour de France 2025 kommt als erster Ableger der Reihe in Unreal Engine 5 und so sieht's aus

Im direkten Vergleich sieht die Grafik des Ablegers von 2024 im wahrsten Sinne des Wortes alt aus. Natürlich bietet auch Tour de France 2025 keine AAA-Grafikpracht. Die Charaktermodelle der Zuschauer*innen wirken beispielsweise immer noch etwas klotzig.

Aber besonders die verbesserten Licht- und Schatteneffekte tragen dazu bei, dass das Spiel um einiges schicker und nicht mehr so flach aussieht. Daneben machen auch die dichtere Vegetation und das schickere Wasser der UE5 einiges her.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Performance in der Unreal Engine 5 stimmt. Die Engine hat dank ihrer Ressourcen-fressenden Features nämlich noch häufig Schwierigkeiten, eine hohe Framerate zu halten – oder schafft das nur auf Kosten der Auflösung. Besonders große Spielwelten können hier schnell zum Problem werden.

Da die Tour de France aber bekanntlich ziemlich linear entlang vorgegebener Strecken abläuft, brauchen wir uns hier vermutlich keine so großen Sorgen machen.

Trotz schickerer Grafik sind die Tour de France-Spiele natürlich Geschmackssache. Immerhin setzen sie anders als viele andere Rennspiele ausgerechnet auf das Management eurer Ausdauer und Energie, wenn ihr beim Rennen durchhalten und euch auf die vorderen Plätze durchkämpfen wollt.

Falls ihr selbst mal einen Blick reinwerfen wollt: Tour de France 2025 erscheint am 5. Juni für PS5, Xbox und PC.

