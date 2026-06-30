Traum-PC für Battlefield-Fans: RTX 5070 Ti, Ryzen 7 9800X3D, Vollversion und exklusive Battlefield-Gravur

Exklusiv und streng limitiert: der WQHD-Gaming-PC rockt nicht nur das Schlachtfeld, sondern auch euer Gaming-Setup.

Wer hat eigentlich festgelegt, dass alle Gaming-PCs schwarz sein müssen? Dieser todschicke GameStar PC ist ein echter Blickfang mit schicker, weißer Optik, exklusiver Battlefield-6-Gravur und BF6-Logo auf dem Wasserpumpendeckel. Aber auch die Leistung begeistert: Der WQHD-Gaming-PC bläst euch mit einer GeForce RTX 5070 Ti und einer der besten Gaming-CPUs aus dem Hause AMD vom Hocker.

Schnappt euch euer Squad und stürzt euch auf das neueste Update von Battlefield 6 Season 3. Dafür müsst ihr aktuell nicht einmal das Spiel besitzen: denn vom 30. Juni bis zum 6. Juli könnt ihr und eure Kumpels dank der Free Trial komplett kostenlos* auf der Plattform eurer Wahl die Server unsicher machen.

Vom 30. Juni bis 6. Juli könnt ihr Battlefield 6 und die neuen Modi kostenlos ausprobieren.

Euren Trupp erwartet außerdem das neue Event »Drecksarbeit« und es gibt neue Modi zum Ausprobieren. In »Taktische Vernichtung« jagen kleine Teams nach einer Bombe und müssen sie zum Detonationsort eskortieren. Oder euer Squad stürzt sich ins Schlachtfeld im neuen Battle Royale (Casual) Modus und beweist dort sein Können.

Ein Traum in Weiß – starke Performance in WQHD mit RTX 5070 Ti

Eine weiße GeForce RTX 5070 Ti sorgt für viel Grafikpower und hohen Kontrast zu den schwarzen 32 GB DDR5 RAM.

Der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Extreme Ex ist definitiv kein Blender, der nur durch sein Aussehen zu begeistern weiß: Er liefert eine traumhafte WQHD-Gaming-Performance ab, die ihresgleichen sucht. Hohe Details und FPS in euren Spielen sind damit an der Tagesordnung.

Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis zu 5,2 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis zu 5,2 GHz, wassergekühlt) Grafik: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 GB VRAM (in weiß)

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 GB VRAM (in weiß) RAM: 32 GB DDR5-6000 RAM

32 GB DDR5-6000 RAM SSD: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Mainboard: ASUS B850 Max Gaming WiFi W

ASUS B850 Max Gaming WiFi W Besonderheiten: Inklusive Steam-Key für Battlefield 6 Phantom Edition, exklusive Battlefield 6 Gravur auf dem Gehäuse und Logo auf der Pumpe der Wasserkühlung

Wolf im Schafspelz: die weiße RTX 5070 Ti sieht unschuldig aus, performt aber wie ein Biest

Die GeForce RTX 5070 Ti gehört zu den aktuell beliebtesten Grafikkarten. Warum? Ganz einfach: sie liefert eine sehr starke Performance in WQHD ab und ist mit ihren dicken 16 GB Grafikspeicher obendrein hervorragend für die Zukunft abgesichert. Wo ihr bei anderen Grafikkarten schon die Details herunterschrauben müsst, um Speicher zu sparen, könnt ihr mit dieser Grafikkarte voll aufdrehen.

Außerdem beherrscht sie mit DLSS 4.5 marktführende Upscaling-, Frame-Generation und Ray-Reconstruction-Technologien, dank der ihr eure Bildrate in unterstützten Spielen enorm steigern und das Bild sogar optisch aufwerten könnt.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Extreme Ex CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis 5,2 GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti White

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1.000 GB Super flüssiges Gameplay in WQHD & 4K

Nvidia RTX 5070 Ti mit 16 GB VRAM

Schnelle Gaming-CPU mit 8 Kernen Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 2599 € zu BoostBoxx

Spitzen-CPU und viel, schneller Speicher

Ohne einen schnellen Prozessor nützt die beste Grafikkarte nichts – darum steckt hier der traumhafte und unter Spielern sehr beliebte AMD Ryzen 7 9800X3D im Gaming-PC. Seine acht CPU-Kerne erreichen einen sehr hohen Maximaltakt von bis zu 5,2 GHz und dank seiner 3D-V-Cache-Technologie lässt er selbst Prozessoren mit mehr Kernen und höherem Takt beim Spielen Staub schlucken.

Die verbauten üppigen 32 GB DDR5-6000 RAM sind genug für aktuelle und kommende Spiele und müssen in absehbarer Zeit definitiv nicht aufgerüstet werden. Gerade während der herrschenden Speicherkrise ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Für eure Steam-Bibliothek steht euch eine 1.000 GB große PCIe 4.0 SSD zur Verfügung, die genug Platz für mehrere Spiele bietet und mit hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten Ladezeiten und Installationen angenehm kurz hält.

Mein Fazit:

Der WQHD-Gaming-PC ist ideal für Spieler, die Wert auf hohe Details und starke Performance legen, oder in weniger rasanten Spielen, wie bspw. Gothic Remake sogar bis 4K-Auflösung gehen wollen. Möglich macht das unter anderem die zukunftssichere Speicherausstattung mit 16 GB VRAM und 32 GB DDR5-RAM, die genug Platz für hochauflösende Texturen und detaillierte Spielwelten bieten.

Auch die Grafik- und Rechenperformance wissen zu begeistern. Die GeForce RTX 5070 Ti lässt besonders in WQHD-Auflösung ihre Muskeln spielen und liefert auch eine starke Raytracing-Performance ab. Und der hocheffiziente Ryzen-Prozessor ist besonders beim Spielen eine hervorragende Wahl. An diesem Gaming-PC wird man noch lange seine Freude haben.

Warum einen GameStar Gaming-PC von BoostBoxx? Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit tausenden positiven Bewertungen auf Trustpilot könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen. Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen. Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Abholservice innerhalb Deutschlands im Garantiefall. 0% Finanzierung nach erfolgreicher Kreditprüfung

*Je nach Plattform und Betreiber können Gebühren für die Nutzung von Online-Diensten anfallen