Wer gerade nach einem neuen 4K-Fernseher sucht, hat Glück, denn an diesem Wochenende findet ihr einige günstige Modelle. Während Amazon mit einem TV von Hisense das untere Preissegment bedient, gibt es im Blue Weekend bei Cyberport auch Modelle für Kunden mit hohen Ansprüchen. Hier ein kurzer Überblick:

Hisense H50BE7200 für 309,99€ bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr den 50 Zoll großen Hisense H50BE7200 gerade für 309,99 Euro. Zwar ist die von Amazon angegebene UVP von 599€ schon länger veraltet, trotzdem ist der Online-Händler mit dem aktuellen Preis laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter.

Hisense H50BE7200 (4K, 50 Zoll) für 309,99€

Hisense ist bekannt dafür, für niedrige Preise eine vergleichsweise hohe Bildqualität zu bieten. Auch das Betriebssystem ist stabil und komfortabel und unterstützt zudem alle großen Streaming-Dienste, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist. Nicht so gut sieht es beim Input Lag aus: Für den BE7200 haben wir zwar keine genauen Messergebnisse, aber aufgrund von Daten vergleichbarer Modelle gehen wir von 35 bis 50 ms aus.

Blue Weekend bei Cyberport

Im Blue Weekend bei Cyberport gibt es zahlreiche Sonderangebote aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise Notebooks, Tablets und Smartphones. Auch TV-Angebote sind mit dabei. Diese reichen vom hochwertigen OLED-TV LG C97 bis hinunter zu Samsungs erst kürzlich erschienenem Low-Budget-TV TU7199, das es in 50 und in 65 Zoll günstiger gibt. Hier ein paar Beispielangebote:

Obwohl Cyberport bei den neuen Samsung-TVs mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter ist, macht man hier nicht unbedingt einen tollen Deal. Deren Preise dürften in den nächsten Monaten nämlich ohnehin noch deutlich sinken. Lohnenswerter sind die reduzierten Modelle von Panasonic, da diese seit ihrem Erscheinen bereits ein gutes Stück im Preis gefallen sind. Auch hier ist Cyberport laut Vergleichsplattformen derzeit am günstigsten.

Zur Übersicht über sämtliche TV-Angebote im Blue Weekend bei Cyberport kommt ihr hier:

TV-Angebote im Blue Weekend bei Cyberport