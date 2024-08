Vater geht mit Sohn in Arcade-Halle und lässt ihn für ein paar Minuten allein, sein Sohn gewinnt währenddessen eine nagelneue Konsole

Jop, so eine PS5 ist schon ein ziemlich cooler Arcade-Gewinn! (Bildquelle: FreedomFingers / Reddit)

Da lässt man seinen Nachwuchs mal für wenige Minuten aus den Augen und bekommt die Zeit auch noch in Form einer neuen Konsole vergoldet! Für einen Reddit-User ging dieser kleine Traum in Erfüllung: Der Vater machte mit seinem Sohn einen Abstecher in eine Arcade-Spielhalle und ließ ihn für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Sein Kind stürzte sich auf einen beliebten Automaten und gewann dort den "Mega-Preis".

Gamer-Vater holt sich nur kurz einen Snack, da kommt sein Sohn auch schon mit dem Hauptpreis um die Ecke

Auf Reddit beschreibt der User 'FreedomFingers' eine ziemlich erstaunliche Urlaubsgeschichte: Der Familienvater ist ein Gamer alter Schule und hat ein Faible für Arcade-Hallen, weshalb er seinen Sohn kurzerhand in eine mitgenommen hat.

Dort haben sie ein paar Stationen erledigt, nach einiger Zeit ist der Vater dann zur Snack-Bar gelaufen, um – seiner Meinung maßlos überteuertes – Essen einzukaufen. Auf dem Rückweg kam ihm sein Sohn dann freudestrahlend mit einem weißen Karton entgegen.

Er gewann innerhalb weniger Minuten ein PS5-Bundle mit God of War Ragnarök:

Die PS5 ist ein ordentliches Upgrade, die letzte Konsoleanschaffung der Familie war eine Xbox One vor acht Jahren. Und günstig ist das Paket auch nicht, je nach Preis müsstet ihr 500 bis 600 Euro für die Disc Edition der PS5 plus Spiel hinblättern. Gar nicht mal ohne!

Reaktionsschneller Teenager schließt Tetris-Variante mühelos ab

Der Sohn hat den Hauptpreis wohl mit seinen bereits gut geschulten Spielerfertigkeiten gewonnen. Laut FreedomFingers spielt er regelmäßig und zwar auf einem ziemlich hohen Level.

Das hat sich dann bei einem bestimmten Automaten ausgezahlt: Beim "Mega Stacker" müssen Blöcke gestapelt werden, die mit zunehmender Höhe immer kleiner werden. Dabei ist jede Menge Timing gefragt, da die Blöcke nicht frei bewegt werden können, sondern automatisch von links nach rechts und wieder zurück schnellen. Ein falscher Knopfdruck und der Turm kracht zusammen.

Hier haben wir ein Beispiel für den Mega Stacker entdeckt:

Mit einer ordentlichen Portion Geschick sieht der Mega Stacker durchaus bezwingbar aus und die hat der Junge bewiesen. Wobei sein Vater auch zugibt, dass die Maschine wohl nur so einen teuren Preis ausspuckte, da er sich am Eingang der Arcade-Halle für Tickets mit hochwertigen Preisen entschieden hat. Andernfalls wäre der Junge nicht zum Gewinn der PS5 berechtigt gewesen.

Was tun bei Spielesucht? Arcade-Spiele sind zwar kein Glücksspiel im engeren Sinn, da spielerische Fähigkeiten belohnt werden. Jedoch sind sie so konzipiert, dass ihr stets im Nachteil seid und der Zufallsfaktor eine große Rolle spielt, weshalb ihr häufig Credits nachkaufen müsst. Habt ihr das Gefühl, dass ihr oder eure Kinder ohne entsprechende Spiele nicht mehr auskommt und zu viel Geld in ihnen verliert, dann findet ihr bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Hilfeportale zum Thema Glücksspielsucht und Videospielsucht.

Die letzten Urlaubstage dürften die Vorfreude ins Unermessliche treiben

Die PS5 ist gewonnen, jedoch ist erstmal warten angesagt. Denn im Ferienhotel, in der die Familie untergebracht ist, ist es nicht erlaubt, eigene Geräte an den Fernsehern anzuschließen. Vater und Sohn müssen also noch ein Weilchen ausharren, bis sie an der Konsole Rocket League, Fortnite und Co. zocken können.

Und dann steht wohl auch eine längere Diskussion an, wo die Konsole angeschlossen werden soll. Der Vater wünscht sich die PS5 im Wohnzimmer, er geht aber davon aus, dass sie von seinem Sohn direkt ins Kinderzimmer geschleppt wird.

Dagegen hat er erstmal nichts, solange sich am guten Verhalten seines Kindes nichts ändert. Sein Sohn soll weiterhin seinen hohen Notenschnitt halten und nach draußen zum Spielen gehen, dann hat er auch keine Bedenken bezüglich der neuen PlayStation.

Habt ihr als Kind auch einmal etwas richtig Cooles gewonnen? Vielleicht sogar auch eine Konsole?