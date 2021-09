Brettspiele im Look großer Nintendo-Klassiker gibt es inzwischen eine ganze Menge, Monopoly beispielsweise bekommt man inzwischen in mehreren Mario-Varianten. Wie viele Nintendo-Fanartikel sind die Brettspiele aber oft nur schlecht verfügbar beziehungsweise schnell ausverkauft, sofern sie es überhaupt nach Deutschland schaffen. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt immerhin die in diesem Jahr erschienene Pokémon-Variante des Brettspielklassikers "Das verrückte Labyrinth" von Ravensburger sichern, zum Preis von 34,99 Euro.

Das Spielprinzip hat sich natürlich nicht verändert, nur sammeln wir statt Schätzen jetzt eben Pokémon ein. Bei jeder Runde ziehen wir nicht nur unsere Spielfigur, sondern verschieben auch eine der Reihen das Labyrinths, wodurch sich neue Wege öffnen und andere blockiert werden, was wir natürlich klug einsetzen sollten, um unsere Konkurrenz aufzuhalten. Das Spiel ist, wie auch das Original, für zwei bis vier Spieler:innen ab 7 Jahren geeignet.

Das verrückte Labyrinth im Mario-Design

Eine Super-Mario-Version von "Das verrückte Labyrinth" gibt es übrigens schon seit zwei Jahren, nur ist diese bei Amazon weitgehend ausverkauft. Lediglich über Drittanbieter auf dem Marktplatz könnt ihr sie dort derzeit noch bekommen, ab Preisen von 31,74 Euro inklusive Versand:

Bei Alternate hingegen ist das Super-Mario-Labyrinth noch verfügbar, ihr müsst nur mit einer etwas längeren Lieferzeit von ungefähr elf Tagen leben. Dafür ist das Spiel dort mit 21,99 Euro (zuzüglich 4,99 Euro Versandkosten) hier vergleichsweise günstig.

Im Super-Mario-Labyrinth müssen wir die aus der Spielereihe bekannten Charaktere wie Prinzessin Peach, Luigi oder Yoshi suchen. Die Wände des Labyrinths haben natürlich den aus den Jump&Runs bekannten Ziegelstein-Look.