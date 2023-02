'Versteinerter' N64-Controller: Jemand hat ein Gaming-Fossil im botanischen Garten gefunden

Da ist doch jemand beim Ausflug in den botanischen Garten über ein seltenes Relikt aus grauer Vorzeit gestolpert. Genauer gesagt, über einen "versteinerten" Nintendo 64-Controller. Anbei waren außerdem noch ein paar andere archäologische Sensationen aus dem Zeitalter der 90er-Jahre zu sehhen. Tja, lang ist's her...!

Hardware-Humor im botanischen Garten

Reddit-User Baxterrocky hat das entsprechende Bild gepostet und dazu verraten:

Habe nicht erwartet, einen N64-Controller diesen Morgen auf einem Spaziergang durch den botanischen Garten zu sehen..

Auf dem geposteten Foto können wir "uralte" Hardware entdecken, die in Stein gebacken ist. Neben besagtem Controller findet sich da auch noch eine Tastatur aus der ersten Hälfte der 90er, eine Maus, eine CD-Hülle und - was natürlich in dieser Sammlung auch nicht fehlen darf - das klassische Nokia-Handy.

Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wo sich dieser botanische Garten mit humorvoller Note befindet. Die Antwort lässt sich in den Kommentaren entdecken. Es handelt sich um das Roma Street Parkland in Brisbane, Australien, genau gesagt in Queensland. Wollt ihr diese Sensation also selbst bestaunen, müsst ihr eine etwas längere Reise auf euch nehmen.

Diskussionen über das Gaming-Fossil

Natürlich gibt es auch in der Kommentarspalte viel Freude, Nostalgie, aber auch Verwunderung. Spiry teilt eine interessante Entdeckung:

Die Tastatur ist von vor Windows 95 - Sie hat keine Windows-Taste :O

Bigoz_07 äußert die Vermutung:

Ich bin ziemlich sicher, dass das Nokia noch funktioniert.

JRS___ hält traurig fest, was sicher auch für einige andere hier gilt:

Ich bin jezt so alt, dass die Geräte meiner Teenagerzeit Fossile sind....

Der Nintendo 64 war der Nachfolger des SNES und kam bei uns in Europa im Jahr 1997 auf den Markt. Das liegt also bereits 26 Jahre zurück. Das beliebte Gamepad-Design ist aber immer noch aktuell, denn es gibt auch für die Switch einen Controller im N64-Stil, neben anderen Retro-Controllern.

Verbindet ihr auch nostalgische Gefühle mit dem Controller? Wie findet ihr die witzige Idee mit der versteinerten Hardware im botanischen Garten?